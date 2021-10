Ga veilig de winter in met de goedkoopste AWD sportwagen

Eigenlijk kan de goedkoopste sportwagen van Marktplaats met AWD er maar eentje zijn.

Een tijdje geleden hebben een aantal redacteuren van deze site ter ere van The Collectables gedeeld welke auto’s zij dachten dat wel eens flink geld konden gaan opleveren. De prognose van ondergetekende is door geen één redacteur genoemd (ik heb er trouwens ook weinig verstand van, dus dat is misschien maar beter…). Ik denk persoonlijk namelijk dat er een momenteel zeer betaalbare auto is, die in goede staat wel eens flink geld kan gaan opleveren.

Audi TT

Inderdaad, een eerste generatie Audi TT. Waarom? Omdat alleen het design al alle prijzen ter wereld verdient. Zo simpel en toch zo uniek. Helemaal als je bedenkt dat het originele concept uit 1995 komt, toen was dit echt een designstatement. Het is echt een auto waar mooi of lelijk helemaal niet uit maakt: gewoon wat voor ontwerp het was, inmiddels 23 jaar geleden(!), is op zijn minst bijzonder.

Spoilergate

Leuk feitje tussendoor: bijna elke Audi TT heeft een kleine lipspoiler die het design een klein beetje minder clean maakt. Die spoiler was origineel niet zo bedoeld, maar moest. De eerste serie zonder spoiler had namelijk een downforceprobleem op hoge snelheid, met dodelijke ongelukken tot gevolg. Audi verkocht vervolgens elke TT standaard met een spoiler en iedereen die er eentje zonder had gekocht, mocht bij de dealer eentje laten installeren. Heb je een Audi TT van vóór 2000 zonder lipspoiler: koester hem, want die is nu al veel waard.

Eenvoud

Verder kan de Audi TT eigenlijk niet eenvoudiger. Veel techniek wordt gedeeld met ‘gewone’ auto’s van dit formaat, denk Audi A3 en VW Golf. Ook de motoren waren gedeeld met VAG-broers: een viercilinder 1.8 5V die tot 225 pk ging (ook verkrijgbaar met 150, 163, 180 of 190 pk) en later een 3.2 V6. Die laatste in goede staat gaat waarschijnlijk het meest opleveren als je even de prognose van waardevastheid van ondergetekende aanhoudt.

quattro

We moeten het ook even hebben over quattro. Op de 150 en 163 pk-versies na kon je elke TT krijgen met quattro AWD. De auto is in de basis voorwielaangedreven, maar een aangedreven achteras als bonus kon dus ook. Omdat je quattro op zo veel versies kon krijgen, werd het ook vaak gekozen. Een goede 1.8 5V met quattro hoeft helemaal niet duur te zijn.

Goedkoopste AWD sportwagen

Dus is de Audi TT waarschijnlijk de goedkoopste AWD sportwagen die je gaat vinden. Ideaal voor de aankomende winter en diens verraderlijke condities. Chef de mission van Autoblog @Michaelras vond de meest betaalbare Audi TT met quattro op Marktplaats.

Het is een exemplaar uit 2000 met uiteraard de 1.8 5V aan boord. Helaas wel de 180 pk versie, niet die met 225 pk. Desalniettemin heb je alsnog een sprinttijd van 7,9 seconden met een topsnelheid van 226 km/u.

Als het weinig kost is het vaak ook weinig en de auto is dan ook duidelijk ‘goed gebruikt’. Niet alleen omdat de leren stoelen wat vouwen en krassen hebben, ook omdat er een lelijke deuk linksvoor zit. Daarnaast is deze Audi TT zeer ervaren: er staat 338.738 km op de klok.

Kopen

Dat zijn allemaal nadelen die zich vertalen in één groot voordeel: deze Audi TT, de goedkoopste sportwagen met AWD op Marktplaats, mag mee voor 2.250 euro. Meenemen kan op de advertentie op Marktplaats.