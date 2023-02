De goedkoopste auto van NL is niet meer de goedkoopste

De Hyundai i10 is vernieuwd en dat kost ‘m zijn positie als goedkoopste auto van Nederland.

Koreaanse auto’s zijn niet aan te slepen in Nederland en dat heeft een reden. De value for money is vaak gewoon heel goed. Daarnaast komt de goedkoopste auto van Nederland uit Korea. De Hyundai i10 prijkte vorige maand op nummer 1 in ons lijstje met de goedkoopste auto’s van 2023.

Normaalgesproken schrijven we niet maandelijks over de Hyundai i10, maar nu is er weer een reden om deze auto te behandelen. De Koreanen presenteren vandaag namelijk de vernieuwde Hyundai i10.

Het merk spreekt zelf van “een ingrijpende design-upgrade”, maar dat is ietwat overdreven. Sterker nog: de design-upgrade is verre van ingrijpend. De neus van de vernieuwde Hyundai i10 is vrijwel identiek. Het enige noemenswaardige verschil zit ‘m in de dagrijverlichting. Die is nu verwerkt in de honinggraatgrille.

De verschillen aan de achterkant kunnen we ook niet direct als ingrijpend bestempelen. De achterlichten hebben een nieuwe indeling gekregen en dat is het. Er zit nu een Y-vorm in verwerkt. Niet heel schokkend allemaal, maar dat maakt verder niet uit. De i10 ziet er gewoon prima uit voor een stadsautootje.

Hyundai laat ook meteen de dikke i10 N-Line zien (de grijze auto op de foto’s). Daar vallen de verschillen al helemaal niet op. Deze uitvoering heeft namelijk afwijkende dagrijverlichting en die is hetzelfde gebleven ten opzichte van de pre-facelift. Wel zijn er kekke nieuwe velgen.

De belangrijkste vraag is natuurlijk: wat kost de kost de vernieuwde Hyundai i10? Vorige maand was dit namelijk nog de goedkoopste auto van Nederland, met een prijskaartje van €15.595. Je voelt ‘m natuurlijk al aankomen: de vernieuwde Hyundai i10 is niet goedkoper geworden. Hij kost nu minstens €17.595.

Voor die €2.000 extra krijg je gelukkig nog wat meer dan alleen andere dagrijverlichting. Er zijn ook nog wat kleine upgrades in de vorm van een nieuw 4,2 inch instrumentenpaneel, USB C-aansluitingen voor en achter en automatische kaartupdates. Verder herkent de noodremassistent nu ook fietsers. Wel zo fijn voor beide partijen.

De vernieuwde Hyundai i10 is meteen te bestellen op de website van Hyundai. Het is de bedoeling dat de eerste exemplaren in de zomer bij de dealers arriveren.