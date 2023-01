Dit zijn de 10 goedkoopste auto’s van 2023 in Nederland

De 10 goedkoopste auto’s van 2023 die je in Nederland kan kopen. En ja, ze zijn duur!

Een nieuw jaar betekent in Nederland geregeld nieuwe autoprijzen. In tegenstelling tot andere Europese landen kennen wij een extra taks op CO2-uitstoot. Deze vervangt de BPM die wij vroeger hadden. In basis is het een logische tool. Wil je een dorstige auto, dan betaal je meer belasting. Maar kies je voor een zuinig gebakje, dan betaal je minder. Maar tegenwoordig zijn de bakens dermate verzet dat je erg veel belasting betaalt of extreem veel belasting. Dus ook de goedkope A-segmenters van weleer worden hevig belast door de overheid, ondanks dat dit hele zuinige auto’s zijn.

Verder is er sprake van chiptekorten, stijgende energie- en transportkosten en natuurlijk een enorme inflatie. Dit zorgt ervoor dat je simpelweg minder auto voor veel meer geld krijgt. Maar nu alle mist is opgetrokken, over wat voor bedragen hebben we het nu eigenlijk? Daarom nemen wij jullie mee met de 10 goedkoopste auto’s van 2023 in Nederland.

Citroen C3 PureTech

€ 19.990

De goedkoopste auto van Nederland was vaak de Citroen C1. Van de drieling was de Citroen vaak het goedkoopst en eerlijk is eerlijk: enorm kaal. In het lijstje van de 10 goedkoopste auto’s van Nederland staat deze Citroen C3 op nummer 10. Hij is het duurst! Dat komt door de vraagprijs van 19.990 waarbij we het gevoel hebben dat ze met man en macht de prijs onder de 20 mille probeerden te houden.

Dat hebben ze niet gedaan door aan de standaarduitrusting te schaven, want deze ‘You!’-uitvoering is allesbehalve kaal. De buitenspiegels kun je elektrisch bedienen!Man, er is zelfs stoelverwarming aanwezig. Cruise control is aanwezig, evenals mistlampen aan de voorzijde én Lane departure warning. Toe maar. De 1.0 driecilinder is goed voor 82 pk waarmee je 166 km/u kunt halen. Ach ja, dat verbruik van 1 op 20 is interessanter voor de kopers.

Mazda 2 SkyActiv

€ 19.790

De A-segmentauto’s die over zijn gebleven, schurken nu tegen de onderkant van het B-segment aan. De Mazda 2 is daar een puik voorbeeld van. Deze vlotte Japanner is een volle klasse groter en volwassener dan een A-segment auto. Natuurlijk, de auto is flink uitgekleed om de prijs aantrekkelijk te maken. Maar het is ook weer niet zó eg gesteld.

Er is namelijk een airco aan boord van de Mazda, uiteraard handbediend. Ook handig: AppleCarPlay is aanwezig. Dat is dan ook meteen je navigatiesysteem. Maar ja, die gebruikte je toch altijd daar al voor, nietwaar? Verder zijn zaken als LED-koplampen, centrale deurvergrendeling, elektrische ramen/spiegels en een lederen stuurwiel standaard. Jongens, dat is toch gewoon keurig voor dit geld?

Fiat 500 Hybrid

€ 19.290

Ook bij de Fiat 500 valt het ons eerlijk gezegd niet echt tegen wat je krijgt voor je geld. Want ja, de 500 heeft weleens vaker in dit soort overzichten gestaan, maar dan had je een marginale motor met een minimale uitrusting. En nu? Nou, onder de kap een 1.0 FireFly motor met 12V-generator en een handbak, een bijzondere (doch milde) hybride-configuratie.

Met 70 pk heb je ook (net) voldoende power om in de randstad mee te kunnen. Qua uitrusting is het niet zo extreem karig, want airco, elektrische ramen/spiegels en Apple CarPlay krijg je standaard meegeleverd. Ondanks dat dit modelletje alweer 15 jaar oud is, is het nog steeds een vlotte verschijning en heeft ‘ie iets heel erg tijdloos. Over 20 jaar is deze Fiat nog steeds de ideale auto om een espresso en canoli op te halen.

Volkswagen Up 1.0

€ 19.240

De Seat Mii en Skoda Citigo zijn er niet meer, helaas. Deze twee budgettoppers stonden anders altijd onder de wat prijzigere Up. Maar nu heeft Volkswagen voor zichzelf het rijk alleen. De keuze is erg beperkt, er is een naamloze Volkswagen Up (de ‘up!’) en een R-Line en beide kun je combineren met een 1.0 driecilinder met 65 pk. Er is geen e-Up meer en blijkbaar ook geen Up GTI. De Up geeft al een beetje aan waar het misgaat.

De auto’s hierboven zijn nog geen slechte deal, deze Up wel. Want voor 19.240 heb je géén Apple CarPlay, maar een telefoonhouder waar je smartphone in kan. Nu moeten we er eerlijk bij aantekenen dat er wel een versterker met zes speakers bijkomt, plus DAB. Airco is gelukkig ook standaard, evenals vier deuren. Maar dat was het dan ook wel. Oh nee, wacht: dat kleurtje (Teal Blue) is ook standaard! Zoveel beter dan wit, toch?

Toyota Aygo X

€ 18.595

Het valt te prijzen dat Toyota er in elk geval nog iets van probeert te maken. Peugeot en Citroën hebben dit segment achter hun gelaten. De Toyota Aygo X is een rijdend doekje voor het bloeden. Het is een A-segment crossover dinges geval, dus eigenlijk gewoon een hatchback. Maar wel eentje met zwarte bumpers en 17 inch (!) Stalen velgen. LED-verlichting is standaard, waarschijnlijk omdat een halogeen-lampenunit voor de instapper ontwikkelen net zo duur zou zijn.

De Aygo X in deze naamloze crisis-uitvoering is echt kaal. Er zit nog net een aircootje in, maar de spiegels moet je handmatig verstellen en de stoel is niet in hoogte verstelbaar. Er zit geen radio in, zelfs. Oh, en er zijn slechts 2 speakertjes aanwezig. Je moet eigenlijk naar een ‘play’- of een ‘first’-uitvoering gaan kijken als je dezelfde uitrusting wil als de andere auto’s in dit overzicht.

Fiat Panda Hybrid

€ 18.450

De Fiat Panda is een echte evergreen. Meer auto dan dit heb je in je leven niet nodig. Een Panda is superzuinig, reuze praktisch en wars van mode. Alleen Italianen kunnen zo’n wagen als dit afleveren. Het nadeel is de prijs. Kijk, waar Citroen C3 en Mazda 2 B-segment hatchbacks zijn die iets te duur zijn, is 18.500 voor een A-segment auto wel heel erg veel geld.

Gelukkig is de Panda voor zijn soort vrij ruim qua opzet, waardoor het niet direct storend is. Ook heb je hier die 1.0 FireFly-motor met 12V-assistentie, die je ook in de 500 ziet. Wel is een aircootje en radio standaard, dat was met de Panda’s die vroeger in dit soort overzichten bivakkeerden niet het geval.

Kia Picanto 1.0 ComfortLine

€ 16.895

Een van de versere auto’s in dit overzicht is ook een van de betaalbaarste. De Up is bijvoorbeeld al 12 jaar oud, deze generatie Kia Picanto kwam in 2017 op de markt. Net als bij de Volkswagen Phaeton kun je bij de Kia Picanto kiezen uit een vier- of vijfzits uitvoering.

In tegenstelling tot die enorme VW is de kleine Kia goedkoper als vierzitter, scheelt 1.600 euro. Een radio met DAB, airco, cruise control, lichtsensor en een in hoogte verstelbare stoel zijn gewoon standaard, net als een multifunctioneel stuurwiel, elektrische ramen en centrale deurvergrendeling met bliep.

Dacia Sandro TCe90 Expression

€ 16.700

Een vaste waarde in dit overzicht van de goedkoopste auto’s van Nederland en dus ook in 2023. De Dacia Sandero combineert al jaren B-segment afmetingen met een A-segmentprijs. Je ziet heus wel hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. De techniek is een generatie ouder dan de gelijkwaardige Renaults en qua fit, finish en afwerking is het vrij basaal.

Maar dat is een bewuste keuze. In de jaren zien de Dacia’s er telkens beter uit. Voor 16.700 euro krijg je niet veel uitrusting, trouwens. Elektrische ramen voor zitten erop, maar een airco ontbreekt, ook een handmatige. Daarvoor moet je de Expression hebben die 18.440 euro kost. Wel even een dingetje, de motor heeft 100 pk en daarmee is dit de krachtpatser van het overzicht.

Mitsubishi Space Star 1.2 Entry

€ 15.990

Dit was geregeld de goedkoopste auto van Nederland. De Space Star is een van de twee modellen die Mitsubishi in Nederland levert. De Space Star is een lieveling onder de particuliere koper en voornamelijk voor de fleetsales. Het lijkt erop dat elk uitzendbureau hun krachten in deze auto’s plaatst.

De Mitsubishi Space Star in basis-uitvoering is overigens ook echt basis. Er zit namelijk géén airconditioning op. Daarvoor moet je de 17.990 euro kostende ‘Connect+’-uitvoering hebben, die dan ook een radio heeft. Elektrische ramen, licht- en regensensor en elektrisch bedienbare spiegels zitten er dan weer wel op.

Hyundai i10 1.0 I-Drive

€ 15.595

En dan zijn we aanbeland bij de goedkoopste auto van Nederland in 2023. Dat is namelijk de…. Hyundai i10! Als je die in de ‘I-Drive’-uitvoering bestelt, hoeven ze er ‘maar’ 15.595 euro voor terug te hebben. Dat is een flink bedrag, vroeger waren dit soort auto’s net wel/net niet onder de 10 mille.

Zeker ook omdat je het moet doen met een bijzondere karige uitrusting in deze Hyundai. Elektrische ramen zitten er aan de voorzijde op, dat nog wel. Plus een cruise control. Maar verder? Niets, dus ook géén airco.

