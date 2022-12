Prijs goedkoopste Ioniq 6 bekend: verrassend scherp

Tenminste, dat vind Hyundai zelf. Is de prijs Hyundai Ioniq 6 scherp?

Hyundai is lekker bezig de laatste tijd. Waar sommige merken hun tijd nemen om de boel te elektrificeren, geeft Hyundai flink gas, eh, stroom. Denk aan de Hyundain Kona Electric, de Hyundai Ioniq (inmiddels al uit productie), de Ioniq 5 en nu dus de Hyundai Ioniq 6!

Deze elektrische sportsedan moet gaan concurreren met auto’s als de Tesla Model 3. Of beter gezegd, het is een rechtstreekse aanval op de bestseller van Tesla. Maar is dat qua prijs ook zo? Daarvoor moesten we het eerst met schattingen doen, maar we hebben nu gewoon de keiharde prijs van de goedkoopste Hyundai Ioniq 6 voor je.

Prijs goedkoopste Ioniq 6

Het apparaat moet namelijk 45.895 euro kosten. Wat krijg je voor dat geld? Nou, een Ioniq 6 in ‘Style’-uitvoering met een 53 kWh-accupakket en achterwielaandrijving. Collega @jaapiyo zou zeggen de beste uitvoering, want voor hem gaat er niets boven premium achterwielaandrijving. Mocht je de auto privé willen kopen, dan maak je aanspraak op de SEPP, de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren 2023.

Dan gaat er nog eens 2.950 van de prijs af. Of beter gezegd, die krijg je dan terug. De SEPP is wel een potje, dus het kan op. Wat is de range van de auto? Die moesten wij ook even goed zoeken. De aangegeven range van de Ioniq 6 – 614 km – geldt voor de versie met de grote 77,4 kWh-batterij en achterwielaandrijving.

De 0-100 km/u acceleratie is 5,1 seconden, maar dat geldt weer voor de versie met grote batterij en vierwielaandrijving. Dus eigenlijk zeggen we tegen je dat ze op de vanafprijs niet veel te zeggen hebben. Ongetwijfeld komt Hyundai binnenkort met een volledig prijsoverzicht met alle specificaties.

Prijzen concurrentie

Om in elk geval een beetje context te krijgen, kijken we even naar de concurrentie van de Ioniq 6:

Aiways U6 Prime 60 kW | € 48.950

BMW i4 eDrive35 66 kW | € 58.663

Kia EV6 58 kWh | € 48.895

Nio ET5 70 kWh | € 63.900

Polestar 2 Single Motor 63 kWh | €47.900

Tesla Model 3 57,5 kWh | € 52.995

Kortom, het lijkt een interessante aanbieding te gaan worden! De BMW is ietsje meer premium, de Nio is hoogstwaarschijnlijk luxer en sowieso veel krachtiger. De Tesla blijft een steengoede aanbieding.