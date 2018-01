De goedkoopste auto van Singapore kost 60K euro’s

En dan krijg je dit afzichtelijke ding mee naar huis.

De kans dat je van Perodua hebt gehoord is miniscuul, tenzij je ergens in de buurt van Maleisië woont en een behoorlijk slechte smaak in auto’s hebt. Toch zijn ze de grootste producent van auto’s van het land. Ze zijn er helemaal wild van, al begrijp ik niet helemaal goed waarom. Zeker niet als ik een vlugge duik neem in de prijslijst, waaruit blijkt dat die kleine mormels zo om en nabij de 70.000 dollar kosten.

De Singaporezen schrikken er in ieder geval niet van. Sterker nog, de een na de ander schuift aan om er eentje op de kop te tikken. In de Republiek kosten auto’s namelijk al gauw meer dan 100.000 dollar, waardoor dit dus eigenlijk een koopje is.

Dit bedrag heeft te maken met een systeem dat de lokale overheid hanteert. Het zogenaamde Certificate of Entitlement laat potentiële kopers tegen elkaar opbieden voor het recht om een auto te bezitten. Omdat dit verbonden is aan een quotum, kan de prijs van een auto gemakkelijk hoger uitvallen dan dat de auto eigenlijk waard is. Wanneer er veel vraag is, en er dus ook veel wordt geboden, resulteert dat in dergelijke prijzen.

Nou goed, daar zit je dus mooi aan vast, maar wat krijg je eigenlijk voor dat bedrag? Weinig. De auto is ten eerste erg klein, maar heeft ook een enorm beperkt aantal aan varianten. Qua motoren is de keus al helemaal gelimiteerd. Of nog beter gezegd, hier kun je niet eens kiezen. De enige optie is een 1-liter driecilinder, die goed is voor ongeveer 65 pk en 90 Nm aan koppel. In de praktijk is het niet veel beter. De Axia trekt in 15 seconden naar de 100 km/u en kent een topsnelheid van 155km/u.

Schakelen gaat of via een handbak met vijf versnellingen of via een viertraps automaat. Een van de weinige voordelen aan het autootje is zijn verbruik van 1:21, al vraag ik me af hoe haalbaar dit is in een metropool als Singapore.

Met dank aan Mat voor de tip!