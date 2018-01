Gehate HALO krijgt misschien ook nog TV-schermen

Ja, eh.. hallo, kap daar eens mee!

De voor- en nadelen van de HALO zijn alweer veel te lang een gespreksonderwerp. Natuurlijk, het ziet er allemaal niet zo flitsend uit, maar de achterliggende gedachte is goed, toch? Dat de uitvoering nog wel wat van zich te wensen overlaat moeten we voor nu dan maar even voor lief nemen, toch? Zoiets wordt gaandeweg opgelost, waardoor de doorn iets minder diep in ons oog zit, toch?

Nou, mooi niet. Althans, zo lijkt het dan, want er komen verschillende geruchten uit het voorlopig nog gesloten paddock dat er stevig wordt nagedacht om het extra oppervlak dat dat HALO beschikbaar maakt, wellicht te gebruiken om sponsoren beter in beeld te brengen. Dit is op zich niets nieuws, want hierover werd in het verleden al gesproken. Wel nieuw is het idee dat ze deze ruimte willen gaan opvullen met schermen, zodat ze op interactieve manier sponsoren weer kunnen gaan geven.

Tegenover Autosport vertelde een woordvoerder van de Formule 1 het volgende:

“We are not looking at anything specific to the halo. But we are always seeking new ways to help our commercial partners, and that of the teams and promoters get the best possible visibility at each race. There are a number of experimental solutions we are testing. Such is the nature of these things, that all, or none, might see the light of day in the coming season.”