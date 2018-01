Van dit pakket wordt de McLaren 570GT stijver

De Britten zijn de weg een beetje kwijt.

De McLaren 570GT is immens populair. Zo populair zelfs, dat klanten staan te springen om het ding in de blender te gooien. Je zou misschien denken dat McLaren alle honken bezet hield met de verschillende modellen die ze aanbieden, maar dat blijkt dus even mooi anders te zitten. Eigenaren van een 570GT zijn namelijk niet helemaal tevreden, en zouden graag een iets sportievere versie van hun bolide zien.

Hoewel de oplossing hier voor de hand lijkt te liggen (koop een 570S?) besloot McLaren te luisteren naar het geschreeuw. Hierom introduceert het speciaal voor de 570GT een sportpakket waardoor de gran turismo zich meer als een circuit-killer gaat gedragen. Klanten mogen 4.900 pond afrekenen om hun sportieve Brit te voorzien van hardere vering, dynamischer stuurwerk, andere software voor de dempers en de stabiliteitscontrole van de 570S.

Dat is nog niet alles, want bij het pakket zitten eveneens een aantal Pirelli P Zero Corsa banden, in plaats van de ‘standaard’ P Zero’s. Tenslotte krijgt de 570GT standaard carbon keramische remmen, al is dit geen onderdeel van het pakket, maar is het standaard voor het nieuwe modeljaar. We kunnen ons dus langzaam maar zeker gaan afvragen in hoeverre dit nog de alledaagse variant uit de 570-reeks is. Alhoewel, die extra kofferruimte behoudt ‘ie gewoon.

Beeld: AutoCar