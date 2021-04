De goedkoopste auto's van Nederland: 9 op een rij - Autoblog.nl

We nemen de goedkoopste auto’s van Nederland met je door!

Het is en blijft toch een dingetje, de goedkoopste auto van Nederland. Natuurlijk is het al jaren geen verrassing dat de eenvoudige, kleine hatchbacks zijn. Newsflash: Dat is altijd al zo geweest. Waar we wel een duidelijk verschil zien is dat er geen oude meuk meer wordt aangeboden. Natuurlijk, sommige auto’s zijn enkele jaren oud. Maar het is niet zoals aan het begin van dit millennium, toen er nog auto’s uit de jaren ’80 werden aangeboden, zoals de Fiat Panda en de Kia Pride.

Goedkoopste auto’s geen crisisauto’s meer

Wat ook verrassend was: échte crisis-uitvoeringen zijn er niet meer. Natuurlijk, in veel gevallen mis je items waar je aan gewend bent geraakt, maar dingen als airco, radio met USB, elektrische ramen, centrale deurvergrendeling lichtsensor komen voor bij sommige auto’s in dit lijstje! Behalve bij de goedkoopste auto van Nederland, die heeft dat allemaal niet. Daarom is die auto ook het goedkoopst. Stuurbekrachtiging, ABS, ESP en een hoop airbags zijn tegenwoordig standaard. Dat was vroeger echt anders. Dus er is wel degelijk vooruitgang.

Goedkoopste auto’s stiekem best duur

Dan iets anders dat opviel: het zijn niet meer écht goedkope auto’s. Onder de 10.000 euro kun je geen nieuwe auto meer kopen. Onder de 11.000 of 12.000 overigens ook niet. Dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Deze auto’s worden behoorlijk zwaar belast, ondanks dat het behoorlijk milieuvriendelijke auto’s zijn. Het is helemaal lastig te verkroppen dat op deze auto’s gewoon 10-20 aan graaibelasting (BPM) wordt geheven vanwege vermeende misdaden tegen het milieu, maar enorme PHEV-leasebakken de dans weten te ontspringen. Niet alleen de Nederlandse overheid faalt daarin, overigens.

Enfin, without further ado: het lijstje met de 9 goedkoopste auto’s van Nederland. We hebben de juiste afbeeldingen gebruikt die corresponderen bij de daadwerkelijke uitvoeringen.

9. Kia Picanto 1.0 Dpi ComfortLine (JA)

€ 14.995

BPM boete: €1.898

We beginnen het lijstje met goedkoopste auto’s van Nederland met nummer 9. Het is best schokkend dat de goedkoopste Kia Picanto alsnog 14.995 euro kost. Om rekenen naar guldens is al jaren niet meer Salonfähig, maar 32.802 gulden is een bedrag waar je vroeger een Golf IV voor kocht. Ondanks dat de Picanto veel moderner is, is de auto niet groter. Sterker nog, voor 14.995 euro heb je te maken met de vierzitter! In tegenstelling tot sommige limousines is dat in dit geval geen promotie.

Nog even terugkomend op de Golf IV: de Picanto is in de meest kale uitvoering veel completer dan die VW. Airco, cruise control, radiootje met USB-ingang, lichtsensor, zij-airbags, en elektrische ramen voor zitten erop. Had een Golf IV allemaal níet. Verder: 7 jaar is ook standaard op deze auto, net als vijf deuren. Al met al een zeer verstandige auto die zeker waar voor zijn geld biedt. Gevoelsmatig is ‘ie iets te duur, maar houdt er rekening mee dat de Picanto een misdaad is tegen de misdaad, dus wordt deze auto met bijna 2.000 euro aan CO2-boete belast.

8. Fiat Panda Hybrid Life

Totaal voor consument € 14.850

BPM boete: € 3.014

Vroeger was Fiat een vaste waarde in dit soort lijstjes van goedkoopste auto’s van Nederland. Sterker nog, er zijn tijden geweest dat je keuze had als je niet al te veel geld wilde stukslaan op een nieuwe auto. Denk aan de Fiat 500 en Panda (139). Maar nu is er slechts één auto die nét het lijstjes weet te halen. Dat moet zeer doen. Het is wel een prima aanbieding, overigens. De 999 cc sterke driecilinder is voorzien van een kleine generator in de transmissie. Vaak zien we dit bij automaten, maar in dit geval is het gecombineerd met een handbak. Geinig!

Je kan dus ‘zeilen’ met een handbakje, dat moet een leuke ervaring zijn. Qua uitrusting is het best aardig voor elkaar in de Panda. Zo is de auto voorzien van ‘modieuze’ stoelbekleding. Ha! Dat heeft jouw opgevoerde Seat Leon niet. Verder heb je airco! Handbediend, maar hey: je hebt airco. Een DAB-radio met USB-poort zit er ook op, net als een boordcomputer en elektrische raampjes aan de voorkant. Achter moet je nog wel slingeren. Oh, en standaard heb je deze vrolijke gele lakkleur! Op dit moment is de Fiat Panda stiekem zelfs nog goedkoper, want volges Fiat is de auto de hele maand verkrijgbaar vanaf 14.104 euro, daarmee zou de Panda overigens gewoon op dezelfde plaats blijven staan.

7. Dacia Sandero TCe 100 Bi-fuel Essential

Totaal voor de consument:€ 13.790

BPM boete: € 1.658

Tot op zekere hoogte werkt de tactiek van Dacia perfect. Wat ze aanbieden: B-segment ruimte voor een A-segment prijs. Over de prijs gesproken, je moet even goed opletten welke je kiest. De TCe90 is weliswaar de instapper, maar kent een hogere CO2-boete, waardoor de vraagprijs hoger uit valt. Als je kiest voor de Bi-Fuel, kun je niet alleen LPG tanken, maar krijg je ook even 100 pk extra. Qua prestaties is het de absolute koning in dit lijstje. Dankzij een 999 cc sterke drieclinder turbo katapulteert de Dacia in 11,6 flitsende secondes naar de 100 km/u.

De topsnelheid is een nauwelijks te bevatten 183 km/u. Qua formaat is het een zeer volwassen auto. De wielbasis van de Sandero is 2,60 meter, dat is 30 centimeter méér dan de Panda. Is er dan een addertje onder het gras? Ja, de verfijning aan boord van de Sandero is niet van Europees niveau, alhoewel het voor zijn prijsniveau meer dan goed genoeg is. Verwacht alleen geen VW Polo-interieur. De belangrijkste omissie qua uitrusting is airco, die zit wel op de 1.600 euro méér kostende ‘Comfort’. Maar dan past ‘ie niet meer in het lijstje van Goedkoopste auto’s van Nederland. Dat ‘ie er in staat is een wereldprestatie.

6. Renault Twingo SCe 65 Life

€ 14.490

BPM boete: € 2.618

Jazeker, voor dit geld kun je ook heel puristisch rijden. Wat te denken van een auto met atmosferische motor, achterwielaandrijving én handgeschakelde versnellingsbak. Alleen het sper moet je nog even zelf regelen op deze Renault. Plus een IT-er die de ESP eruit kan programmeren. U begrijpt: deze Twingo is een beetje een rare auto.

Het concept van de eerste was briljant, en is min of meer het concept dat populaire A-segmenters nog altijd voeren. De derde generatie Twingo is een omgekatte Smart. Opmerkelijk: Smart verkoopt geen benzine-auto’s meer en staat zodoende ook niet in het dit overzicht met de goedkoopste auto’s van Nederland. Ook hier zul je het zonder airco moeten doen. Of een krappe agenda: de prestaties van de 65 pk sterke driecilinder houden niet over.

5. Citroen C1 VTI 72 Live

€ 13.740

BPM boete: € 1.778

Een vaste waarde sinds 2005 in dit soort overzichten qua goedkoopste auto’s van Nederland is de Citroën C1. Zoals een ware Citroën betaamt is het kleinste model absoluut niet saai. Sterker nog, het is bijzonder knap wat de designer hebben weten te doen. De achterzijde is relatief recht-toe, rechtaan, maar het snoetje van de auto is werkelijk te koddig voor worden. Op een positieve manier cartoonesk.

Het geeft de auto wat menselijk karakter, iets dat je niet veel aantreft in deze prijsregionen. De combinatie van een Franse styling en Japanse techniek (de driecilinder motor komt bij Daihatsu vandaan). Voor die 13.740 euro krijg je helaas géén airco. De ‘Feel’, die 1.800 euro méér kost, heeft dat wel. Als optie is het ook niet mogelijk, wel kun je een DAB+ radio selecteren voor 350 euro.

4. Hyundai i10 1.0i i-Drive (AC3)

€ 13.595

BPM: € 1.838

De belangrijkste auto in dit overzicht met de goedkoopste auto’s van Nederland is de Hyundai i10. Simpelweg omdat het de nieuwste toevoeging is (van de A-segmenters). De meeste auto’s in dit rijtje beginnen namelijk al behoorlijk op leeftijd te komen of zijn zelfs hoogbejaard te noemen. Hyundai was moedig en lanceerde alsnog een A-segment auto in 2020. Om met Frank Buma te spreken: CHAPEAU! De auto deelt veel techniek met de Kia Picanto. Motor en platform komen behoorlijk overeen.

Wel is er een verschil in uitrusting: de i10 in ‘i-Drive’-uitvoering (niets te maken met BMW’s infotainment-systeem) heeft geen airconditioning. Cruise control, een lichtsensor en actieve rijbaan-assistentie krijg je wel standaard, evenals centrale deurvergrendeling. De i10 ‘Comfort’ heeft wel airco, maar is meteen 2 mille duurder. Wil je een driezitsbankje achter, kijk je naar 16.500 mille. Slik!

3. Mitsubishi Space Star 1.2 Entry (A00)

€ 12.990

BPM boete: € 2.114

De Mitsubishi Space Star kreeg weleens het verwijt dat ‘ie goedkoop aanvoelde. Welnu, de Space Star ís ook goedkoop. Sterker nog, hij staat op plaats 3 in dit overizcht met de goedkoopste auto’s van Nederland. Het modelletje is twee keer gefacelift. Een keertje subtiel (in 2016) en een keertje rigoureus (in 2020). Ook hier geldt dat je liever niet de instapmodel (‘Entry’) wenst, maar het model erboven met airco (‘Cool+’).

Die uitvoering kost 1.500 euro meer. Dan heb je ook centrale deurvergrendeling en een boordcomputer, die de Entry niet heeft. Nog een USP van deze Mitsubishi is de relatieve ruimte. Qua formaat zit ‘ie tussen de Sandero en Panda in. Qua concept ook, overigens.

2. Peugeot 108 Access 1.0 VTi

€ 13.005

BPM boete: 1.838

In principe is deze auto identiek aan de C1. Het grootste verschil is de styling. Die is bij de Peugeot wat zakelijker. Het kan zijn dat de C1 of Aygo je net even te cartoonesk zijn, dan is de volwassener ogende Peugeot een goede optie. De Acces is het instapmodel van de 108 (joh!) en ontbeert airco. De Active heeft airco, een radio en elektrische ramen, maar kost ineens 15.200 euro.

1. Toyota Aygo 1.0 VVT-i x

€ 12.835

BPM €1.898

De Toyota Aygo is net als de Citroën C1 een oudgediende in deze klasse. Qua exterieurdesign is ook die een heel guitig kleintje, alhoewel totaal anders dan de Citroën. Knap gedaan. In principe is het dezelfde auto in dezelfde crisis-uitvoering. Je krijgt wel LED-dagrijverlichting vóór én achter. Verder kun je de bank neerklappen (een BMW 3 Serie F30 had dat níet standaard).

Maar verder is het weinig. Zelfs een toerenteller en een radio ontbreken. Eigenlijk moet je deze Aygo overslaan. Wat je wilt is de ‘x-fun’, en die kost 1.100 euro meer en heeft wel die begeerde airco en radio. Maar hey, dan wordt ‘ie duurder. Daarom kies je de ‘x’-uitvoering. Met niets. Het is namelijk de goedkoopste auto van Nederland in 2021!