Ford Bronco 6x6 is epische maar peperdure off-roader - Autoblog.nl

Is een 6×6 nuttig? Niet echt. Is een 6×6 gaaf? Hell yeah!

Bij vrachtwagens of legervoertuigen kunnen zes wielen praktisch nut hebben, maar bij personenauto’s heb je er meer last dan gemak van. Toch was uitgerekend Mercedes gek genoeg om in 2013 met een G 63 AMG 6×6 te komen. Sindsdien zijn er diverse tuners geweest die dit kunstje toegepast hebben op andere autos. Je kon er dan ook op wachten dat iemand met de nieuwe Ford Bronco aan de haal ging.

Voor een daadwerkelijk omgebouwde Ford Bronco 6×6 is het nog een beetje te vroeg, maar de renders zijn er alvast. Die zien er in ieder geval heel goed uit. De Ford Bronco kan een paar extra wielen prima hebben. Er is niet gekozen voor een pick-upuitvoering, dus de binnenruimte is ook flink toegenomen.

Zo’n 6×6 heeft een draaicirkel waar je bang van wordt, dus in de stad zal deze auto niet echt tot zijn recht komen. Als je daarentegen ergens midden in Texas woont, heb je nauwelijks draaicirkel nodig, dus dan is dit ding geniaal. Alhoewel je deze auto’s waarschijnlijk alsnog in de stad gaat zien. Een 6×6 is namelijk net iets te geschikt om te patsen.

De renders zijn het werk van Maxlider Brothers Customs. Zij hebben al de nodige ervaring met het ombouwen van oude Bronco’s, maar zijn dus ook niet bang om de nieuwe Bronco aan te pakken.

Een echte Ford Bronco 6×6 gaan we voorlopig nog niet zien, want Maxlider gaat deze apparaten pas volgend jaar bouwen. Reserveren kan wel alvast. Prijzen beginnen bij $399.000, omgerekend €335.000. Dat is voor Europese begrippen heel veel geld, en voor Amerikaanse begrippen al helemaal. Voor dat bedrag heb je namelijk tien (!) vierdeurs Bronco’s. En dan hebben we niet eens met de kaalste uitvoering gerekend.

Renders: Maxlider Brothers Customs & Innov8 Design Lab