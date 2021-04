Koop de meest exotische Porsche 944 van Nederland - Autoblog.nl

De 944 Cabrio is niet de spannendste of de mooiste cabrio die Porsche ooit bouwde, maar met dit exemplaar heb je wel iets bijzonders.

Met dank aan onze landgenoot Harm Lagaay hebben de Porsche 924, 944 en 968 een heel herkenbaar profiel. Het exemplaar dat we hier voor ons hebben is echter een stuk minder herkenbaar als Porsche.

Dat heeft meerdere redenen. De voornaamste is het feit dat dit een cabriolet is. Daardoor zijn de karakteristieke lijnen grotendeels verloren gegaan. Zodoende is de auto minder herkenbaar als 944 (of überhaupt als Porsche). Dat geldt zeker als je schuin van achteren kijkt.

De 944 Cabrio staat ook wat minder op het collectieve netvlies omdat er simpelweg een stuk minder van gebouwd zijn. In zijn totaliteit zijn er ruim 170.000 stuks gebouwd van de 944 en daarvan waren er slechts 6.181 een cabrio (de Turbo meegerekend).

Een 944 Cabrio is vanuit de aantallen bekeken dus al aardig exotisch, maar dit exemplaar is nog wat exotischer gemaakt. Deze Porsche heeft namelijk een nogal opvallende lak gekregen, genaamd ‘Kyalami Flash’. We gokken dat deze Porsche niet zo uit de fabriek is komen rollen.

Alsof een parelmoer-blauw-paars exterieur nog niet genoeg is, zien we een interieur dat volledig in blauw in uitgevoerd. En dan niet donkerblauw, maar gewoon knalblauw. Je kunt zeggen wat je wilt, maar een unieke combinatie is het wel. Het blauwe is zelfs onder de motorkap terug te vinden. Als kers op de taart is de auto voorzien van aftermarket sloffen, om dit exemplaar nog meer te onderscheiden.

Veel is deze opvallende verschijning nog niet op de weg te zien geweest, want er is nog geen 38.000 km op gezet sinds 1991. Dat maakt dit exemplaar er niet goedkoper op. Deze Porsche 944 Cabrio wordt op Marktplaats aangeboden voor €42.500. Daarmee is het meteen een van de duurste 944’s van Nederland. Je weet wel zeker dat er geen tweede van rondrijdt.