Helaas, de Porsche Cayman GT4 blijft een dure grap

Het woordje afschrijving is op een Porsche Cayman GT4 (981) niet van toepassing.

Goed nieuws voor eigenaren van een Porsche Cayman GT4 (981). Ze blijven hun waarde goed behouden! Slecht nieuws voor kopers voor een Porsche Cayman GT4 (981). Ze blijven verdraaid prijzig.

Ondergetekende is altijd gecharmeerd geweest van de GT4. In de afgelopen jaren ben ik bij twee exemplaren wezen kijken, gewoon uit interesse. Want destijds vond ik ze eigenlijk al te duur. Het verschil met toen en nu? De kilometers zijn wat opgelopen, maar de prijs is nog steeds hetzelfde! De waarde van een eerste generatie Porsche Cayman GT4 schommelt rond een ton.

Porsche Cayman GT4 occasion

Nu kun je discussiëren over inflatie van de afgelopen jaren en de waarde van deze auto’s, maar feit blijft dat de GT4 maar niet wil zakken. De tweede generatie, op basis van de 718, is minder populair. Deze is vanaf nieuw wel gezakt in waarde en sommige exemplaren met wat meer kilometers kosten ongeveer net zoveel als de ‘OG’ 981.

Een kleine opfrisbeurt. De 981 Cayman GT4 beschikt over de 3.8 atmosferische zescilinder boxermotor uit de 911 991 Carrera S. Het blok levert 385 pk en kom altijd met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De Cayman GT4 is geen 911. Toch lijkt dat stigma geen probleem te zijn voor de waarde van deze Porsche. Ontzettend leuk als je een paar jaar geleden zo’n auto hebt gekocht. Met een beetje geluk kun je de auto voor een vergelijkbaar bedrag van de hand doen. Dat is wel weer het voordeel van een courante Porsche, zeker een GT-product. Ze blijven goed in waarde behouden.

Dat brengt ons bij deze occasion, momenteel de goedkoopste Porsche Cayman GT4 van Marktplaats. Met 42.207 km op de klok en inclusief de gewilde carbon kuipstoelen a.k.a. de 918 seats. Occasions met de comfortstoelen zijn net wat minder gewild en daardoor ook minder waard. Het zwarte beestje staat te koop voor 99.950 euro.