Wat moet je overmaken om de goedkoopste Urus van Marktplaats te kopen?

Gehaat onder velen, geliefd onder velen. De Urus is uitgegroeid tot het populairste model binnen Lamborghini. Vanaf het begin was het meteen al een succesnummer. Nu we aantal jaren verder zijn is het interessant om eens te kijken wat ze doen als occasion. Want wat kost de goedkoopste Lamborghini Urus van Marktplaats eigenlijk?

Lange tijd kwamen de tweedehands prijzen vrijwel overeen met de nieuwprijs. Dat had te maken met de grote vraag. Er was een lange wachtlijst en in plaats van 6 maanden wachten op je nieuwe Urus kon je ook een jong gebruikt exemplaar kopen. De markt is afgekoeld en inmiddels heeft de super SUV ook een update ondergaan met de komst van de S en de Performante.

Urus occasion

Dus ja, wat kost de goedkoopste tegenwoordig? Moet je nog steeds drie ton overbruggen, of valt het wel mee? Op het moment van schrijven staan er 15 exemplaren van de Urus op Marktplaats te koop. Meer dan 300.000 euro is inderdaad normaal voor een occasion, maar er staan ook exemplaren te kopen voor minder dan drie ton.

De goedkoopste Lamborghini Urus van Marktplaats staat te koop voor 249.950 euro. Het gaat hier om een goed ingereden auto, met een kilometerstand van net geen 80.000. Je moet wel genoegen nemen met het feit dat dit een import is. De Urus uit 2018 is sinds 2020 op Nederlandse bodem.

Geen felle kleurtjes voor deze auto. Het is een ‘veilig’ exemplaar, in een grijs metallic kleur. Lekker Nederlands. De 650 pk sterke SUV beschikt over carbon keramische remmen, een B&O geluidssysteem en privacy glass achter. Met dat laatste kun je er misschien een grijs kenteken van maken. De ‘bestelwagen look’ heb je al te pakken.

Kopen doe je in Eindhoven. In de lichtstad is de goedkoopste Lamborghini Urus van Marktplaats te vinden.