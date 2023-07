Ford Mustang Mach-E Rally is onorthodox en kun je kopen

Alsof de Ford Mustang Mach-E al niet controversieel genoeg was, heb je nu ook de Rally.

Liefhebbers van de Mustang waren op z’n zachtst gezegd niet blij dat Ford de iconische naam gebruikt voor een elektrische crossover. Hoewel die mening nog steeds van kracht is voor velen, lijken de ‘boze buien’ daardoor inmiddels overgewaaid. Het automerk kan het niet blijkbaar niet laten een nieuwe controverse te starten.

De Mustang Mach-E is namelijk omgedoopt tot Rally. In de geschiedenis van de Mustang is het model nooit ingezet als rallyauto. Daar had je immers die Focus en Fiesta voor. De onthulling van deze nieuwe variant van de Mach-E is op het Goodwood Festival of Speed.

Het publiek kan de auto meteen in actie zien. De Ford Mustang Mach-E Rally zal namelijk de heuvelklim afleggen. Achter het stuur zit Ott Tänak. Dit is de huidige coureur van de M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1.

De Rally is niet zomaar een opgeleukte Mustang Mach-E voor Goodwood. Het merk gaat de elektrische auto daadwerkelijk produceren. Na de Porsche 911 Dakar, de Lamborghini Huracan Sterrato is de Mustang Mach-E Rally de volgende vreemde vogel in het modellengamma van moderne auto’s.

Meer details over de aandrijflijn en alle aanpassingen volgen in een later stadium. De Ford Mustang Mach-E Rally komt zowel in Europa als in de Verenigde Staten op de markt.