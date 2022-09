Er mist iets aan deze Lamborghini Gallardo occasion

Deze Lamborghini Gallardo occasion is niet helemaal compleet. Hoe handig moet je zijn?

De prijzen van de eerste generatie Lamborghini Gallardo beginnen vriendelijk te worden. Voor nog geen 80.000 euro koop je er al één en voor 100.000 euro kan je de wat latere LP560-4 op de kop tikken. Dat is een hoop auto voor je geld. Tiencilinder, exotische looks, vierwielaandrijving: berelekker.

Lamborghini Gallardo occasion met werk

Wat nou als we dat bedrag door de helft doen. Je kan voor 37.500 euro een Lamborghini Gallardo occasion kopen op Marktplaats. Dat klinkt wel heel schappelijk. Je moet wel een beetje verstand hebben van wat je doet. Zoals in de titel gezegd: er mist iets. Iets vrij essentieels.

Motor

Hierboven zie je de motorruimte van de Lamborghini Gallardo occasion. Die is leeg, zo veel lijkt duidelijk. Het is inderdaad de 5.0 liter grote V10 die mist uit deze Lambo. De verkoper zegt dat hij deze Gallardo kocht met een kapotte motor met als doel om er een Audi V8 met turbo in te leggen. Dat lukt kennelijk niet (meer) en dus gaat de auto in de verkoop.

Wat krijg je wel: een Lamborghini Gallardo occasion met volledig intact koetswerk, zelfs met een Prior Design bodykit bedoeld voor de LP560-4. Iets breder dus, al moet je wel nog zelf een breedset toevoegen. Onderdelen naast de motor zijn wel volledig aanwezig, naast een volledig functioneel onderstel, interieur en alles wat erbij hoort. Ook krijg je Lambo doors. Wat van dé deuren voor je Lambo naar een modificatie voor je Honda Civic ging, totdat de Gallardo ze niet had. Deze Gallardo dus wel.

Kopen

Afhankelijk van je instelling staat hier een wrak of een mooie kans. De Lamborghini Gallardo occasion moet dus 37.500 euro opleveren. Voor de handige Harry die hier een nieuwe motor in durft te leggen. Het ging om een Gallardo e-Gear, dus als jij toevallig nog ergens een Gallardo-motor hebt liggen, is dit een mooie kans. Welke motor zou jij anders in deze Gallardo leggen?

Interesse tonen kan op de advertentie van de Lamborghini Gallardo occasion op Marktplaats.

Met dank aan Roelard voor de tip!