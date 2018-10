De goedkoopste Audi RS3 van Autotrack heeft 425 pk

Stiekem willen we er allemaal eentje.

Stel. Je vrouw wil een praktische auto met vijf deuren en vierwielaandrijving voor de veiligheid. Zelf wil je eigenlijk een exotische motor met veel vermogen en iets dat er een beetje cool uitziet. Je kan dan een RAV4 én een Citroen SM kopen, maar dat is een vrij kostbare aangelegenheid. Wat als je ‘slechts’ 26.750 euro te besteden hebt en dat daar één auto van gekocht moet worden? Wat moet je dan doen? Simpel, Autotrack.nl aanslingeren en gaan kijken naar leuke advertenties. Deze kwamen wij tegen: een Audi RS3 Sportback (rijtest) uit 2011 die ‘toevallig’ exact 26.750 moet kosten.

De meeste RS3’s zijn wit, zwart of grijs, zo lijkt het. Gelukkig is deze RS3 een uitzondering op de regel met zijn rode lakkleur. Sowieso ziet deze RS3 er erg cool uit. De auto schreeuwt niet van de daken dat ‘ie erg snel is. Integendeel. Met name de achterkant is bijzonder subtiel te noemen. Waar een S3 tegenwoordig 4 uitlaten nodig heeft, kan de RS3 het gewoon met twee pijpjes af. Achter die pijpjes gaan wel een paar modificaties schuil. De vorige eigenaar heeft de auto achtergelaten bij JD Engineering, specialisten op het gebeid van snelle Audi’s. De RS3 heeft een andere downpipe, grotere intercooler, racekatalysator en is gechipt. Het resultaat is 425 pk! Dat is overigens nog vrij behoudend: 500 pk is ook gewoon mogelijk met deze motor.

Kijk, dat zal wel lekker knallen met het ‘Quattro’-vierwielaandrijvingssysteem. Nou, ja, ‘quattro’. Het is eigenlijk gewoon voorwielaandrijving met een Haldex-koppelingetje, maar daar zeuren we verder niet over. Gelukkig zijn er ook grotere remmen van 380 mm geplaatst, want dat schijnt wel een dingetje te zijn bij de Audi RS3. De auto heeft 138.987 km gelopen en heeft nog een paar maanden een geldige APK. Ook het interieur is erg fraai te noemen, met de volleerden sportstoelen. Mijn OCD wordt wel ernstig getest met het aftermarket infotainment-scherm. Dus papa’s met haast of bankrovers met een affectie voor onderstuur kijk niet verder en koop deze Audi RS3 Sportback.