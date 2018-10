Aston Martin vervangt Mercedes als derde merk in DTM [updated]

We beginnen de vrijdag met goed nieuws.

Sinds Mercedes heeft aangekondigd dat het vanaf 2019 niet meer deel zal nemen aan de DTM, bestaat de angst dat het kampioenschap enigszins in verval zal raken. Immers, wanneer slechts twee fabrikanten minder dan tien auto’s de baan op gooien, is er minder spektakel. Gelukkig komt daar alsnog de reddende engel, in de vorm van Aston Martin.

Het idee komt niet helemaal uit de lucht vallen, maar deze week is het dan eindelijk bevestigd dat de Britse sportwagenfabrikant vanaf volgend jaar inderdaad naast Audi en BMW in de DTM actief zal zijn. Samen met R-Motorsport, dat momenteel eveneneens met Aston Martin actief is in de Blancpain GT Series, zullen de Britten in het Duitse toerwagenkampioenschap stappen. R-Motorsport valt op zijn beurt weer onder de hoede van AF Racing AG. Dit bedrijf is recentelijk een joint venture aangegaan met HWA AG. Dit is een Duits raceteam (opgericht door Hans-Werner Aufrecht) dat momenteel met Mercedes actief is in de DTM en de Duitse autofabrikant tegelijkertijd helpt voet aan de grond te krijgen in de Formule E. Gezien de connectie die Aston Martin heeft met Mercedes – ze kopen er motoren voor hun straatauto’s – is het dus een logische stap.

Over straatauto’s gesproken, Aston Martin zal volgend jaar in de DTM stappen met de nieuwe Vantage. Dit nieuwe, nu al vrij populaire model is ongeveer een jaar geleden geïntroduceerd en heeft in de tussentijd al de nodige ervaring op kunnen doen in verschillende GT-klassen en op Le Mans. Dat gezegd hebbende, veel succes heeft de nieuwe Vantage nog niet gekend, dus is het nog maar de vraag hoe competitief Aston Martin van meet af aan zal zijn in een van de meest competitieve toerwagenkampioenschappen op aarde.

De organisatie draagt de ontwikkeling vooralsnog een warm hart toe. Begrijpelijk, want zij mikt op steeds meer internationalisatie. Dit aspect hebben ze de afgelopen tijd flink uitgediept. Naast het feit dat er een samenwerking is gestart met de Japanse Super GT en er nu meer dan alleen Duitse fabrikanten in de sport aanwezig zullen zijn, strijden de coureurs volgend jaar de helft van het seizoen op circuits buiten Duitsland.

Daarover zal vandaag overigens meer bekend worden, want naar verluidt wordt het raceweekend op Zandvoort gedropt ten faveure van een weekend op het TT-circuit van Assen. Wordt er plaatsgemaakt voor een Formule 1-race?

UPDATE: ondertussen is bevestigd dat Assen volgend jaar inderdaad op de kalender komt. Daarnaast is het legendarische circuit van Zolder eveneens aan de kalender toegevoegd.

Met dank aan iedereen voor de tips!