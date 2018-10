De nieuwe IS lekt voortijdig op het web

Scoop?

De Lexus IS is al weer een tijdje onder ons. Het was een BMW 3 Serie rivaal die beter reed dan een, eh, BMW 3 Serie. Het speelse karakter dat de E46 juist een beetje verloren had, vond men wel in de eerste generatie Lexus IS. Dat maakte overigens niemand uit. Waar BMW met gemak 8.000 auto’s op jaarbasis wist te sluiten, kon de Lexus importeur 170 per jaar op kenteken zetten. Dat doet pijn. Daar is eigenlijk nooit echt verandering in gekomen, een uitzondering daargelaten. De tweede generatie IS deed het al ietsjes beter, met een topjaar in 2006: meer dan 900 exemplaren. Daarna zakten de verkoopcijfers weer in. De huidige generatie IS is nog altijd geen hardloper. Gemiddeld worden er zo’n 220 per jaar van verkocht.

Lexus geeft in elk geval niet op, want we hebben gelekte beelden van de vierde generatie IS. De huidige gaat alweer mee sinds 2014, dus het is inmiddels wellicht tijd voor een compleet nieuwe IS. Bij het Arabische Almuraba vonden ze deze beelden uit een Japans magazine. De foto’s zijn weliswaar licht bewerkt, maar lijken verder een goed beeld te geven van wat we kunnen verwachten. De huidige Lexus IS is een vrij polariserende auto en dat is met deze nieuwe versie niet anders. Lexus heeft nu definitief het anonieme imago van zich afgeschud en is nu juist een spannend alternatief op een auto van de gevestigde orde.

We zien dat de nieuwe IS 4,70 meter lang is, 1,82 meter breed en 1,42 hoog. Voor de context, de huidige IS meet 4,68 meter lang, 1,81 meter breed en 1,43 hoog. In technisch opzicht kunnen we de ‘IS300h’ terug verwachten. Deze combineert een 2.5 viercilinder ‘Atkinson cycle’ motor met een elektromotor. Gezamenlijk is de combinatie goed voor 223 pk in het huidige model. Ook de nieuwe Lexus ES300h en Toyota Camry maken gebruik van deze aandrijflijn. Of er ook meer motoren beschikbaar komen is nog maar de vraag. In Nederland ben je automatisch aangewezen op de IS300h, in andere landen kun je kiezen uit een IS200t, IS300 (zonder ‘h) en IS350 met 311 atmosferische paarden. Naar verluidt staat de nieuwe Lexus IS rond 2021 in de showrooms.