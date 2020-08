De Good Ghost is de gaafste BMW R100 RS

Deze Good Ghost is een puik spookje op basis van een BMW R100 RS uit 1980.

Jazeker, na de epische Blechmann R18 van gisteren alweer een custom motorfiets op je beeldscherm van BMW origine. Dit keer is ‘ie niet gebaseerd op een nieuw (weliswaar retro) model, maar op een golden oldie: de BMW R100 RS, in dit geval een unit uit 1980. De Good Ghost is een geesteskind van Dirk Oehlerking van het lekker bekkende Kinston Customs. De tweewieler past in een serie die ook de Black Phantom en White Phantom omvat.

Dirk heeft getracht ditmaal de nadruk te leggen op een epische stroomlijn. Onder het plaatwerk huist een standaard BMW R100 met een tweecilinder boxermotor van 971 cc. De benzinetank is wel bespoke en die term is zeker ook toepasselijk op de rest van creatie. De Cyberpunk-vibe is evident. Hoogtepuntje is toch het bagagecompartiment, met aan de ene kant de nodige tools en aan de andere kant een bestekset. Helaas is er slechts rekening gehouden met één persoon om te eten. Maar ja, dat is oké, want BMW-rijders hebben natuurlijk geen vrienden laat staan een vriendin. Shots Fayaaaaaaad. Oh wacht, ik heb zelf ook een BMW…

Enfin, movin’ on…Als je de Good Ghost in het echt wil zien moet je even naar Dallas. De motorfiets is namelijk in opdracht gemaakt van het Haas Moto Museum in die stad. Dirk zelf hoopt echter nog dat hij de fiets ooit mag besturen tijdens het Goodwood Festival of Speed.