“Ferrari denkt dat alleen hun F1 motor legaal is”

Ferrari houdt zich altijd netjes aan de F1 wet, dus hun motor is legaal. Ze denken naar verluidt echter dat de concurrentie sjoemelt.

2020 is geen topjaar voor Ferrari in de F1. Nadat de renstal vorig jaar Mercedes af en toe nog te vlug af was, is van die concurrentiepositie niks overgebleven. Ferrari staat momenteel slechts vijfde in het kampioenschap voor constructeurs. Het verloop van de races tot nu toe geeft niet aan dat daar per se snel verandering in komt.

Keihard op het rechte stuk

De schuldige voor deze vormcrisis wordt door sommigen misschien gevonden in Sebastian Vettel. Maar hoewel de Duitser misschien niet zijn sterkste periode kent in de sport, weten de echte kenners beter. Vorig jaar ging team rood immers extreem hard op de rechte stukken. Zo hard dat teams argwaan kregen en protest indienden op basis van vermeend vals spel. Dat liep uit op een onderzoek van de FIA en een klucht waarbij Ferrari niet publiekelijk aan de schandpaal is genageld, maar uiteindelijk wel wat dingetjes heeft moeten wijzigen.

Graftraag op het rechte stuk

Gek genoeg lopen de auto’s van team rood na die wijziging opeens een stuk minder hard. En niet alleen die van team rood trouwens, maar ook die van Haas F1 en Alfa Romeo. Na was met name Haas F1 vorig jaar ook al traag (in de races), maar dat werd vooral aan het chassis geweten dat banden opvrat. Dit jaar lijkt de Haas F1 een veel betere balans te hebben, maar door gebrek aan power mag dat niet baten. Vooral in de kwalificatie is het een schrijnend verhaal. De Alfa’s en Hazen zijn in Q1 steevast favoriet voor een vroege exit, terwijl het grote Ferrari vaker niet dan wel met twee auto’s Q3 haalt.

Kliks

F1 Journalist Marc Priestley suggereert nu dat Ferrari ervan overtuigd is dat zij zich dit jaar als enige netjes aan de regeltjes houden. Nou zou dat natuurlijk zomaar een losse flodder kunnen zijn van een journo op zoek naar kliks. Doch er zijn natuurlijk wel een paar saillante details die deze lezing enige geloofwaardigheid verlenen.

Snitches don’t get stitches

Ten eerste heeft Ferrari na het een-tweetje met de FIA grondige onderzoek van de FIA plechtig beloofd dat het de FIA zal helpen om de motoren in de sport legaal te houden. Je hebt een boef nodig om boeven te vangen, lijkt de gedachtengang. Het verhaal gaat dat Ferrari de FIA getipt heeft eens te kijken naar de ERS-units van de andere teams. Vergeet ook niet dat de F1 teams natuurlijk stiekem allemaal dingen van elkaar weten, bijvoorbeeld doordat werknemers overstappen van het ene naar het andere team.

Party Mode

Ten tweede gaat er op korte termijn daadwerkelijk iets veranderen. De ‘party mode’ die met name Mercedes zo effectief kan gebruiken in de kwalificatie wordt namelijk afgeschaft vanaf de Grand Prix in het Parco Nazionale di Monza. Het is echter niet simpelweg de party mode die afgeschaft wordt. In principe is het de bedoeling dat er sowieso maar één motorsetting gebruikt wordt het hele weekend, wat sjoemelen waarschijnlijk een stuk lastiger maakt. Wat denk jij, heeft Ferrari gelijk?