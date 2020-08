Deze Blechmann R18 is de gaafste BMW R18

Blechmann heeft weer toegslagen en een heerlijke variatie op het thema BMW R18 gemaakt.

Motormuis-pr0n. BMW Motorrad heeft zichzelf overtroffen met de nieuwe R18. Het productiemodel van de bruiser cruiser is weliswaar net niet zo episch als het concept dat vorig jaar getoond werd bij Villa D’Este, maar indruk maakt ‘ie zeker. Als het niet optisch is, dan wel auraal. De boxermotor die de R18 aandrijft meet namelijk 901 cc. Per cilinder. Hij heeft twee van die cilinders, dus dat maakt in totaal 1802 cc. Met recht noemt BMW ‘m zelf liefkozend de ‘Big Boxer’. Goldig.

Om keihard door een bocht te jakkeren terwijl je helm het asfalt raakt is de R18 natuurlijk niet gemaakt. De motor levert ‘slechts’ 91 pk, bij een voor tweewielerbegrippen uiterst relaxte 4.750 toeren er minuut. Het gaat bij dit apparaat om lekker toeren op het Tafelbergesque koppel van 150 Nm tussen 2.000 en 4.000 toeren terwijl je indruk maakt op iedereen die jou ziet.

Dat laatste lukt nog beter met R18 van Blechmann. Blechmann is stiekem gewoon een dude die Bernhard Naumann heet en houdt ervan zonder vooropgezet plan episch ogende motoren te bouwen. Zoals Blechmann zelf zegt:

I draw my design directly on the object using the final material. This allows me to directly respond to the requirements and to keep an eye on the proportions at all times.

Blechmann, geen man van blik