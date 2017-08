De GP van Italië is nu al mislukt voor Max

Direct na de zomerstop gaat het niet bepaald crescendo voor de jonge racegod.

Misschien is het beter om de ellende van Spa 2017 verder te laten voor wat het is en vooruit te kijken, maar daar worden Max en Co. waarschijnlijk niet veel vrolijker van. Ten eerste staat dit weekend de GP van Italië op het programma. Iedere F1 fan weet dat Monza een baan is waar motorvermogen cruciaal is. Precies daar ontbreekt het de Renault-motoren aan, dus het wordt sowieso al pittig voor Red Bull en de andere teams die met deze krachtbron rijden.

Daarnaast wordt Max vanwege de technische problemen in Spa op de vingers getikt in Monza, want er zullen onderdelen aan de motor moeten worden vervangen. Hoeveel plaatsen straf Verstappen krijgt valt nog te bezien. De kans is echter groot dat hij de race vanaf de voorlaatste plaats aanvangt. Op de achterste positie is waarschijnlijk de McLaren van Fernando Alonso te vinden die eveneens zaken aan z’n motor moet laten verwisselen.

Een heel rooskleurig weekend gaat het waarschijnlijk dus niet worden voor Max. Aan de andere kant: inhalen kan ‘ie als geen ander en Monza leent zich daar prima voor. Wij zitten al bijna klaar met bier en chippies.