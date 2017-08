Dit zeggen internationale media over de pech van Max

Tranen met tuiten gisteren op Spa-Francorchamps. Dit is wat diverse websites wereldwijd erover te melden hebben.

Heel F1-minnend Nederland hoopte dat Max Verstappen gisteren voor eigen publiek de sterren van de hemel zou rijden. Dat lukte, tot op zekere hoogte. Teamgenoot Ricciardo werd in de kwalificatie op een halve tel achterstand gereden en alles wees erop dat Verstappen op weg was naar een prima resultaat. Totdat de Renault-motor al vroeg in de race de pijp aan Maarten gaf, inderdaad.

Max was allesbehalve blij met wéér een DNF achter z’n naam en hij ging behoorlijk los bij de verplichte interviews. Dit is wat de internationale media te zeggen hebben over de Domper van de Ardennen.

Sport.de

Dat Max met rook uit de neusgaten het Belgische circuit verliet is inmiddels duidelijk, zélfs in het Duits. Christian Horner probeert de gemoederen te bedaren door te benadrukken dat Max niks verkeerd doet. Het ligt niet aan hem dat hij zoveel pech heeft. Ricciardo heeft bovendien net zo vaak technische problemen met de auto. De Australiër krijgt echter vooral op vrijdag en zaterdag te maken met panne en niet op zondag.

Ondertussen voert Red Bull de druk op motorenleverancier Renault op. De Fransen hebben al een ingewikkelde verstandhouding met de renstal van Max, maar volgens Horner moet Renault een paar tandjes bijzetten. Zo had Kvyat dit weekend problemen met de turbo en moesten motoren worden gewisseld. Een F1 motorenleverancier onwaardig, aldus de baas van Verstappen.

Formulapassion.it

De Italianen hebben het over een heuse nachtmerrie voor Verstappen. In de helft van de races in 2017 moest Max z’n auto met problemen aan de kant zetten en hemzelf valt dus niet zoveel te verwijten. Volgens Horner zijn de druiven voor Verstappen extra zuur omdat hij dezelfde strategie hanteerde als collega Ricciardo, die na de race vrolijk met champagne stond te spuiten.

Sport1.de

Deze site laat ook motorsport consigliere Helmut Marko aan het woord. Volgens hem hoeven we ons niet druk te maken over een mogelijke overstap van Max naar een ander team. Red Bull is namelijk the best of the rest na Ferrari en Mercedes en dus is er voor Verstappen niet echt een alternatief.

Wel wordt nog even fijntjes gerefereerd aan de uitlatingen van Max na de race. Dat hij z’n bolide al voor de zesde maal in twaalf races aan de kant moest parkeren met malheur hoort simpelweg niet bij een topteam.

ESPN.com

Max trekt een vergelijking met Fernando Alonso. Volgens Verstappen komt hij aardig dicht bij de hoeveelheid pech van Alonso in de buurt. Max staat inmiddels op 6 DNF’s en Alonso pakt er 8. Verder houdt Max wel het hoofd koel als hem wordt gevraagd hoeveel uitvalbeurten nog nodig zijn voor hij z’n spullen pakt en naar een ander team verkast. Een overstap is naar de mening van Verstappen dan ook niet aan de orde. Volgend jaar moet Red Bull er staan en als het effe kan blijft de boel dan ook heel.

BBC.com

De Beeb legt de focus vooral op de spanningen tussen Red Bull en Renault, die na afgelopen weekend ongetwijfeld opnieuw op zullen laaien. Horner wil dat de Fransen hun zaakjes regelen en dat betrouwbaarheid dit seizoen geen issue meer is. Dan laat hij het gebrekkige vermogen van de krachtbronnen nog buiten beschouwing.

Overigens ziet Horner het somber in voor de volgende race in Monza. Red Bull zal namelijk een motor moeten wisselen en dus krijgt in elk geval één van de auto’s een grid penalty. Of het om Verstappen of Ricciardo gaat wilde hij echter niet kwijt. Inmiddels is bekend dat Max een gridstraf gaat krijgen.

Auto Motor und Sport

We laten de kenners van Auto Motor und Sport nog even aan het woord, want vaak is deze site bijzonder goed ingevoerd als het om Formule 1 gaat. Max viel uit vanwege een kapotte sensor in cilinder nummer 4, waardoor de motor in de safe mode sprong en de race er voor Verstappen helaas op zat. Alain Prost heeft zich namens Renault verontschuldigd bij Verstappen, maar Horner wil dat de Fransen de betrouwbaarheid van hun motor op orde brengen.