In deze Mustang met 800 pk werd een ton geïnvesteerd

Als je die info in het achterhoofd houdt valt de vraagprijs eigenlijk nog best mee!

Het blijft jammer dat het snellere Amerikaanse spul in Nederland en andere EU-landen nagenoeg onbetaalbaar is, terwijl dergelijke auto’s juist worden ontwikkeld om liefhebbers voor relatief weinig geld veel pk’s te bieden. De echte diehard maalt echter niet om een paar euro’s of dollars, zoals ook de vorige eigenaar van deze dikke Mustang.

De Ford werd onder handen genomen door Injected Engineering. Vakmanschap kost geld en zo kan het dat de vorige eigenaar volgens de adverteerder ruim 100.000 USD investeerde in het sneller laten maken van de Mustang. Het eindresultaat van 800 pk mag er dan ook zijn.

Het blok (5.4 liter V8) kreeg onder meer een paar superchargers van Whipple en een dubbele uitlaat van Bassani. Die namen zeggen mij niet zoveel, maar een rondje Google leert dat het bekende namen zijn in de Amerikaanse tuning scene.

De verkoper vraagt 74.950 euro voor deze occasion uit 2007 met nog geen 30.000 kilometer op de teller. De advertentie check je hier.