De grote Autoblog Snellaadtest 2024

We hangen de oliepeilstok er weer even in. Hoe staat het met Snelladen in 2024. En wat vonden jullie er eigenlijk van?

Snelladen is eigenlijk de beste remedie tegen alle ‘range anxiety’ opmerkingen van EV bezitters en EV haters zonder ervaring. Als jouw elektrische auto de mogelijkheid heeft om serieus snel te laden dan kan het een bron van plezier zijn die snelladers.

Maar vinden jullie dat ook? Dat hebben we natuurlijk wederom bij jullie uitgevraagd in de Snellaadenquete 2024. Hieronder jullie mening.

We zijn natuurlijk ook weer op pad geweest door geheel Nederland om de status van het snellaadnetwerk in 2024 te onderzoeken.

Wat vinden jullie van Snelladen in 2024?

Weet jij wat een kWh kost voordat je begint met snelladen?

Je zou denken dat in het laatste jaar meer mensen bewust bezig zouden zijn met de kosten van snelladen. En dat klopt wel. Vorig jaar had nog 39% geen idee, en dat is duidelijk gezakt naar 35%.

35%: nee, geen idee

35%: Ongeveer

29%: Ja!

Waarom gebruik jij een snellader?

Niet geheel onbelangrijk. Waarom stoppen we eigenlijk bij een snellader om daar gebruik van te maken. Opvallend dat 81% van de respondenten aangeeft dat dit voornamelijk in noodgevallen is. Dit zou wel overeenkomen met onderzoek van de overheid in 2024 waaruit blijkt dat maar ongeveer 8% van het totaal aantal laadsessies bij een snellader wordt gedaan.

81% alleen in noodgevallen (als het nodig is om mijn bestemming te halen)

12%: ik kan thuis niet goed laden

22%: gemak, ik kom er toch langs

12% omdat mijn werkgever het betaalt

Wat is jouw grootste Snellaad ergernis?

Tijdens onze snellaadtest kwamen we toch een aantal ergernissen tegen, maar wij hadden dan ook een kritische pet op. Niet werkende laadpalen stijgen wel op de ergernissen lijst. Vorig jaar was dit in 23% van de gevallen de grootste ergernis. Nu gestegen naar 35%.

6% te duur

35% laadpaal die niet werkt

18% laden gaat te langzaam

5% laadlocatie is vies

3% laadlocatie is onveilig

22% ik erger me niet bij snelladen

11% onduidelijke prijzen

Hoe zoek jij Snelladers?

We gaan steeds meer vertrouwen op de navigatie. Vorig jaar gebruikte 47% van jullie die navi om naar een snellader te navigeren, nu staat dat op 50%. In veel gevallen erg logisch omdat je hiermee ook vaak de accu voor kunt verwarmen.

21% algemene navigatieapp op telefoon

50% navigatie van mijn auto

18% app van snellaadaanbieder

4% ik kom altijd bij dezelfde

7% ik pak de eerste die ik tegenkom op de snelweg

Welke laadsnelheid vind jij acceptabel voor een snellader?

Wat je van een snellader verwacht is natuurlijk afhankelijk van de elektrische auto die je zelf rijdt en de maximale laadsnelheid van die auto. Maar kan ook afhankelijk zijn van de ritten die je maakt.

Opvallend om te zien dat al veel van jullie minimaal 150kW willen zien als laadsnelheid. We zullen zien hoe zich dat ontwikkelt de komende jaren met elektrische platformen die steeds sneller kunnen laden.

48% minimaal 150kW

22% minimaal 100kW

21% minimaal 200kW

5% minimaal 50kW

4% geen voorkeur

Welke Snellaadaanbieder is jouw favoriet?

We vroegen jullie ook net als vorig jaar naar een algemeen oordeel over de bekendste snellaadaanbieders in Nederland. Net als vorig jaar en het jaar daarvoor ging jullie voorkeur in 2024 uit naar Fastned. Tesla volgt op kortere afstand net als in 2023, dat is wel opvallend.

Ten opzichte van vorig jaar is Fastned nog iets meer favoriet geworden. In 2023 waren ze favoriet bij 41% van de lezers, nu is dat 43%. Shell maakt een pijnlijke stap terug. Van 8% naar 4%.

43% Fastned

31% Tesla supercharger

15% Ionity

4% overig

4% Shell recharge

1% Allego

1% Total energies /Circle-K

Wat kan er volgens ons nog steeds beter