Nooit meer wachten bij het snelladen!

Of tenminste, op de A4 hoef je je geen zorgen te maken omtrent het snelladen.!

In rap tempo zijn de grote hordes om over te stappen naar de elektrische auto’s een stuk kleiner geworden. De actieradius groeit met de dag en de laadtijden slinken. Kortom, waarom zou jij nog geen elektrische auto rijden in Nederland?

We hebber hier immers een uitstekende omstandigheden voor een EV. Lekker rechte en goed onderhouden wegen, prima temperaturen en natuurlijk uitstekende laadinfrastructuur.

Snelladen bij grootste snellaadstation

Nou, die infrastructuur wordt nu nóg ietsje beter. Fastned – toch een beetje jullie favoriete stroomleverancier – heeft een nieuwtje. Ze openen namelijk het grootste snellaadstation van Nederland met 16 laadplaatsen. Tot voorheen had de grootste laadplaats van Fastned slechts 8 laadplaatsen.

De locatie is Den Ruygen Hoek-West aan de A4 in Hoofddorp. Dat is geen nieuwe locatie voor Fastned. Het was een bestaande locatie van Fastned die ze hebben aangepast. Groter betekent (helaas) nog niet zozeer ruimer. Als je met een caravan of aanhanger moet laden

Tesla heeft een groter station

Nu kun je er een boom over op zetten of die uitspraak klopt en dat gaan we ook doen natuurlijk. Tesla heeft namelijk een locatie (in Badhoevedorp) met 32 laadplaatsen. Dat is nog een wat ‘ouder’ laadstation. Het nieuwste type laadstation van Tesla is de zogenaamde V4. Het eerste V4-laadstation staat in Harderwijk.

Een groot verschil is dat je bij die locatie in Harderwijk slechts tot 250 kW kunt laden. Bij Fastned is het namelijk 400 kW. Dat is toch wel een verschil, niet waar? Zeker als je lekker bent wezen blaffen met je Lotus Emeya is het wel handig om te weten dat je ‘m ook zo weer vol hebt.

