Liberty Walk gaat wéér een klassieker verpesten

Deze Italiaanse schoonheid moet er nog een keer aan geloven.

Er bestaan in de basis maar twee soorten mensen op deze aardbol: mensen die de creaties van Liberty Walk fantastisch vinden en mensen die ze ronduit afschuwelijk vinden. Met hun extreme widebodykits en afwijkende styling weet Liberty Walk altijd reacties op te roepen, van pure bewondering tot onversneden haat. Ik behoor persoonlijk tot de tweede groep. Vooral wanneer de Japanse tuner aan de slag gaat met klassiekers. Heiligschennis!

Eerdere iconen die werden geruïneerd, zijn de Lamborghini Countach, Ferrari 308, F40 en mini-F40. Die laatste kan ik overigens nog wel waarderen. Volgend jaar komt daar tijdens de autobeurs van Tokio nog een nieuw slachtoffer bij. Liberty Walk maakt nu alvast bekend dat er een nieuwe renovatie komt van een volgende klassieker: de Lamborghini Miura.

Op het Instragram-kanaal toont LW de eerste beelden van het project. We zien een behoorlijk gestripte Miura die ook onderhuids wordt aangepakt. Het blijft dus niet alleen bij een widebody die bij die iedere drempel rechtsom moet keren. Een foto van de kilometerteller verraadt dat de Miura er 42.588 kilometers in zijn leven op heeft zitten.

Niet de eerste Miura van Liberty Walk?

In 2018 bracht de Japanse koetsbouwer al eerder een ‘Lamborghini Miura’ uit. Het grote verschil met de auto die komend jaar wordt gepresenteerd, is dat de vorige helemaal geen Lambo was. LW nam een Ford GT en knalde er een carrosserie op die deed denken aan de Miura.

Dus, AB-lezers: in welk kamp zitten jullie? En wat vinden jullie van Liberty Walks aanval op klassiekers? Of wacht je liever nog even tot het resultaat wordt gepresenteerd op de autobeurs van Tokio? In de tussentijd vergapen we ons liever aan de 458 van La Fuente.