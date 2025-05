De grote broer van de Auto van het Jaar 2023 is hier!

Het is nog een lek, maar we krijgen de auto al in volle glorie te zien.

In Auto van het Jaar-verkiezing van 2023 had een verrassende uitkomst: de winnaar was namelijk de Jeep Avenger. Dat is een prima auto, maar er is absoluut niks vernieuwends aan. Het is namelijk gewoon een broertje van onder meer de Peugeot 2008 en Opel Mokka.

Nu wordt de Stellantis-familie nog verder uitgebreid, met wederom een nieuwe crossover. De Peugeot 3008 en Opel Grandland is er nu ook als Jeep. Je kan immers nooit genoeg aanbod hebben qua crossovers.

Het is nog niet de officiële onthulling, maar de auto is nu alvast gelekt. De Compass ziet er eigenlijk precies uit zoals je zou verwachten van een Stellantis-crossover met een Jeep-sausje. Weinig verrassend dus, maar hij ziet er wel gewoon prima uit.

Om te benadrukken dat het toch écht een Jeep is zitten er een aantal easter eggs in verstopt. Zo zien we op de naafdop de Willy’s Jeep terug. Op de rand van de velg staat een icoontje wat verticaal lijkt op een schokdemper, maar dit is de klassieke Jeep-grille als je goed kijkt.

Net als de andere Stellantis-modellen heb je de keuze uit een volledig elektrische versie, PHEV en een mild hybrid. De specs zijn nog niet gelekt, maar die kunnen we wel raden. De elektrische Compass krijgt waarschijnlijk een 73 kWh en een 98 kWh accu, met een range die in de buurt komt van de 700 kilometer WLTP. Dat is natuurlijk niet verkeerd.

Zodra de auto officieel is, zullen we dit artikel aanvullen met de definitieve cijfers, maar bij deze heb je de nieuwe Jeep Compass alvast gezien.