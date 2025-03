Uitschakelen stokoud netwerk heeft grote gevolgen voor auto’s

We zijn inmiddels drie generaties verder, maar een stukje belangrijke veiligheid in auto’s rust nog op stokoude techniek die binnenkort ten einde komt.

Heb je even geen Wifi onderweg? Geen zorgen, je hebt vast een riante dan wel onbeperkte databundel om mobiel te kunnen internetten. Het inmiddels welbekende en tijdens de pandemie omstreden 5G-netwerk. 5G staat simpelweg voor 5e Generatie en is daarmee de opvolger van 4G, de vierde generatie. Waren de chassiscodes van BMW maar zo simpel.

2G

Het riedeltje wordt compleet als je besef dat 5G weer een stuk sneller en capabeler is dan 4G, net als dat 4G dat was voor 3G. En, je raadt het al: 3G was weer de snellere en betere opvolger van 2G. En die laatste stamt alweer uit 1991. Je ziet heel af en toe dat je telefoon bij zwak 5G-bereik nog even overstapt naar 4G, maar 3G kan je al zo goed als links laten liggen en 2G denk je bijna niet meer aan. Toch?

eCall

Welnu, die netwerken worden nog wel onderhouden en simpelweg omdat bepaalde doeleinden nog rusten op die oude(re) netwerken. Waaronder een systeem dat sinds 2018 verplicht is en dus in alle nieuwe auto’s te vinden is. Het eCall-systeem, wat ervoor zorgt dat de auto een ongeval kan detecteren en zelf de hulpdiensten kan inschakelen. Dat rust nog op 2G.

Einde 2G, wat nu?

En dat kan een probleem worden, want in Duitsland stoppen de grote netwerken Telekom en Vodafone in 2028 en 2030 met de ondersteuning voor 2G. Dat betekent dat een auto nog wel kan bellen, maar dat er een kans is dat het netwerk het niet doorstuurt naar de hulpdiensten. In Denemarken en ook ons eigen Nederland is de support voor 2G dit jaar klaar. Alle auto’s met eCall dreigen dus op zwart te gaan als dat gebeurt.

EU

Het vraagstuk over hoe dit opgelost kan worden ligt nu bij de EU, die gaan kijken of eCall makkelijk via software naar 4G overgezet kan worden. Dan moeten autofabrikanten die software nog wel even voor al hun modellen uit gaan rollen, wat de nodige moeite gaat kosten. Een ander alternatief is dat de EU geld gaat verstrekken om het 2G-netwerk voor dit doeleind nog in de lucht te houden. (via AutoBild)