Nieuwe elektrische Jaguar XJ gaat de EQS en i7 slopen

De nieuwe elektrische Jaguar XJ gaat de grote dikke limousines keihard aanpakken.

Bij Jaguar zijn ze op dit moment achter de schermen druk bezig met de toekomst. Althans, daar gaan we eventjes van uit. Sinds de introductie van de Jaguar I-Pace is er namelijk geen nieuwe Jaguar meer bijgekomen. Natuurlijk, de XE, XF, F-Pace en F-Type zijn in de tussentijd voorzien van een facelift, maar er zijn geen nieuwe modellen bijgekomen.

Daar komt binnenkort verandering en wel met de nieuwe Jaguar XJ! Die auto kent een beetje een vreemde levensloop. In de afgelopen jaren kwam Jaguar met het gelukzalige plan om de XJ op te volgen met een geheel elektrisch model.

Dat zou dan de tweede elektrische Jaaaaag worden na de I-Pace en zou in 2022 op de markt komen. Op zich geen vreemde gedachte. De markt van dikke sedans m,et benzine- en dieselmotor is verzadigd én aan het uitsterven.

Stille muziek

Dus een elektrische Jaguar klonk als (stille) muziek in de oren, maar werd op het allerlaatst in 2021 afgeschoten door Thierry Bolloré, die daarna naar Stellantis verkaste. Thanks, broeder! Maar er is goed nieuws, want Autocar weet te melden dat er alsnog een elektrische Jaguar XJ aankomt en wel heel erg snel!

De nieuwe XJ gaat een stuk groter en luxer worden dan het oude model. Niet zomaar een opvolger, maar echt een stapje hoger in de markt. De nieuwe elektrische Jaguar XJ zal op een extra lange variant van het JEA-platform komen te staan. Het is dus niet ALSNOG die oude nieuwe XJ. Die stond namelijk op het MLA-platform waar de I-Pace ook op staat. Op het nieuwe JEA-platform komen ook twee nog te introduceren elektrische crossovers.

Wanneer komt die nieuwe elektrische Jaguar XJ dan?

Technische gegevens zijn nog schaars, maar wat Autocar kan melden is veelbelovend. Er zal geen uitvoering komen met minder dan 450 pk, waardoor ook de traagste XJ van 0-100 km/u kan sprinten in 3,8 seconden, de snelste heeft slechts 3 tellen nodig. Van 10% naar 80% laden is in 13 minuten gedaan. Standaard hebben de JEA-Jaguars vierwielaandrijving én vierwielbesturing. Qua actieradius moet je denken aan zo’n 620 km tot 765 km.

Maar wanneer kunnen we dan naar de Nederlandse Jaguar-dealer togen om een dikke vette order te tekenen voor zo’n nieuwe elektrische Jaguar XJ? Nou, al best snel. Volgens de Britse publicatie kunnen we het nieuwe model verwachten in 2025. Dus de dealers mogen alvast roze koeken gaan bestellen.

