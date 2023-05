Komt er dan echt een nieuwe Honda S2000?

Er gaan geluiden van een aankomende Honda sportwagen en het eerste wat dan in je opkomt is ‘S2000’.

Honda is een wat vreemd merk als je ‘de Honda-koper’ wil samenvatten. Er zijn namelijk enorm uiteenlopende modellen met dito kopers. Je oma kan zich al jaren vinden in de Jazz, je neefje met zijn petje heeft waarschijnlijk een Civic Type R en je oom met drie tot vijf kinderen had een Odyssey of Stream, nu waarschijnlijk een CR-V. En jij, op en top autofanaat met een hobbyauto met twee zitplaatsen om lekker te toeren in het weekend, jij bent het persoon voor een Honda S2000.

Honda S2000

De Honda S2000 is namelijk ook een aardig bijzonder ding. Een tweezits roadster die het op papier direct verliest van zijn eveneens Japanse evenknie, de Mazda MX-5. Dat recept is moeilijk om te evenaren, dus probeerde Honda het op een andere manier. Met de bijzondere F20C-motor die het best tot zijn recht komt op een hoog toerental. En dat is leuk.

75 jaar

De Honda S2000 is bijna 25 jaar oud, want het was een verjaardagscadeautje aan zichzelf. De S2000 moest 50 jaar Honda vieren. Toevallig betekent dat nu een kwart eeuw aan levenservaring, want in 2023 wordt Honda 75. Onofficieel komt de S2000 nog vaak in het nieuws vanwege leuke projecten, maar Honda zelf heeft geen nieuwe serieproductie aangekondigd voor een nieuwe S2000. Toch lijkt er iets in het verschiet te zitten.

Er komt iets

Honda stoeit namelijk al een tijdje met het idee om de S2000 naar 2023 te vertalen. De auto droogt prima op, dus in theorie kan je dezelfde soort styling gebruiken met modernere touches. Maar we snappen ook best dat Honda vooruit wil kijken. In ieder geval lijkt het erop dat een nieuwe sportwagen aanstaande is. Vice-president van Honda Europe Tom Gardner zegt in gesprek met Autocar dat er… iets komt.

Gardner bevestigt namelijk dat Honda graag weer een sportauto uit zou brengen, ware het niet dat er een goed marktplan achter moet zitten. Zo bevestigde Honda al dat het Type R-label zeker nog even houdbaar is en zelfs verder dan de Civic zou kunnen gaan. Gardner meldt tussen neus en lippen door dat er wel eens iets speciaals zou kunnen komen in 2023 om Honda’s 75ste verjaardag te vieren. “Honda gaf zichzelf de S2000 bij 50 jaar, op hun 75ste, wie weet”. In theorie is het makkelijk: je kan met een sportauto met een Type R-motor al zien als een soort nieuwe S2000.

Allemaal nog een beetje voorzichtig dus, maar het klinkt alsof Honda in ieder geval iets speciaals wil ontwikkelen met de S2000 in het achterhoofd. Het zou makkelijk scoren worden.