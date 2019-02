De Huracán Evo Spyder is helemaal officieel

Geniet er van, zolang het kan.

Onlangs heeft Lamborghini de Huracan EVO gepresenteerd. De auto werd qua uiterlijk strakgetrokken en technisch nog eens wat verder verfijnd. Voor de Salon van Genève heeft Lamborghini voorspelbaar nieuws in petto: de Huracán EVO Spyder.

Het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat de motor wordt overgenomen uit de dichte variant. Dat betekent een 5.2 liter V10, zonder turbo of welke kunstmatige beademing dan ook. De motor levert mede dankzij titanium inlaatkleppen maar liefst 640 pk bij 8.000 toeren en 600 Nm bij 6.500 toeren. Inderdaad, toeren die een gemiddeld turboblok niet eens haalt. De Huracán EVO Spyder heeft een leeggewicht van 1.542 kilogram.

De sprint van 0 naar 100 km/u is in 3,1 seconden alweer voorbij. Ook erg knap is dat je 200 km/u binnen 10 seconden kunt halen: dat duurt namelijk 9,3 tellen. De topsnelheid van deze uitvoering bedraagt 325 km/u. Mocht je om welke reden dan ook 100 km/u uur rijden: vanaf die snelheid heb je precies 32,2 meter nodig om tot stilstand af te remmen.

De Spyder heeft alle kenmerken qua exterieur en interieur als de dichte versie. Het grote verschil is de elektro-hydraulisch bedienbare kap. Via een knop op de middenconsole kun je deze in 17 seconden op en sluiten. Het achterruitje kan eventueel apart geopend worden. Zo kun je de V10 nóg beter horen, ook als het regent. De Huracán EVO Spyder gaat 202.437 euro kosten (voor belastingen). De eerste exemplaren staan deze lente in de showrooms.