Dit is Lamborghini's nieuwste racemonster - Autoblog.nl

Een nieuwe, nog wildere, stier betreedt de arena: de Super Trofeo EVO2. Mét een vleugje Countach.

In de Formule 1 is het soms jammer dat er zoveel verschil zit tussen de auto’s. Je wil gewoon wel eens weten in hoeverre de coureurs nu écht aan elkaar gewaagd zijn. In veel gevallen zullen we daar nooit achter komen. Er zijn echter ook genoeg raceklasse waar wel gelijkheid heerst qua auto’s. In de Lamborghini Super Trofeo bijvoorbeeld.

In deze klasse werd voorheen met de Gallardo geracet en tegenwoordig met diens opvolger, de Huracán Super Trofeo. Toch is het niet zo dat er in de Super Trofeo al sinds 2014 met de dezelfde auto wordt gereden. In 2017 verscheen namelijk de Huracán Super Trofeo EVO.

Nu vindt Lamborghini het tijd voor de volgende stap in de evolutie. De Huracán Super Trefeo EVO2 is namelijk hier. Afgaande op de naam zou je denken dat er weinig veranderd is, maar toch heeft Lamborghini’s race-afdeling Squadra Corse er nog een flinke schep bovenop gedaan.

Wat meteen opvalt – naast alle heftige aerodynamica – zijn de agressievere voor- en achterlichten. Daarmee wijkt de Super Trofeo EVO2 duidelijk af van de straatauto. De achterkant is overigens geïnspireerd op de Countach, die dit jaar zijn 50-jarig jubileum viert. Een mooie hoedtik.

Terwijl de Super Trofeo aan de ene kant afwijkt van de straatlegale Huracán’s is er ook weer bewust een link gelegd met de Huracán STO die eind vorig jaar onthuld werd. De voorbumper is bijvoorbeeld een directe verwijzing naar deze auto. Verder is de STO natuurlijk vooral geïnspireerd op de Super Trofeo in plaats van andersom.

Op aerodynamisch vlak is er duidelijk het nodige gewijzigd en Lamborghini heeft verder (nog) meer carbon fiber gebruikt en grotere remmen geïnstalleerd. Het vermogen is desondanks ongewijzigd gebleven. Deze auto stuurt dus nog steeds 620 pk richting de achterwielen.

Hoewel Lamborghini natuurlijk veel meer straat-Huracáns aan de man brengt hebben ze inmiddels ook al 400 Super Trofeo’s weten te slijten. Met deze Super Trofeo EVO2 hopen ze de 500 aan te tikken. De EVO2 zal vanaf 2022 in actie komen op de circuits. Klantenteams die nu een EVO hebben hoeven trouwens niet per se een nieuwe auto aan te schaffen. Lamborghini biedt de mogelijkheid om een EVO te upgraden naar een EVO2.