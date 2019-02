Gewürzstraminer: nieuwe Macan wordt volledig elektrisch

Het is eindelijk officieel.

Van alle sportwagen merken is Porsche al behoorlijk ver met elektrische aandrijflijnen. Het is natuurlijk wel een beetje vals spelen. De elektrificatie wordt vooralsnog alleen toegepast op de Porsche Cayenne en Panamera, twee gigantische auto’s waarbij het relatief eenvoudig is om een elektromotor plus accu te monteren. Een tijdje geleden werd de Taycan onthuld, een geheel unieke en volledig elektrische auto.

Daar komt eentje bij en het is er een die wij al kenden, de Porsche Macan. De huidige generatie (95B), staat op het MLB platform. Met eigen motoren en transmissies kan Porsche er nog wel een unieke draai aangeven, alhoewel dat niet geldt voor de standaard Macan (met Audi viercilinder), toevallig ook een zeer populaire uitvoering. Met de volgende generatie wordt alles anders. De tweede generatie zal namelijk een volledig elektrische auto worden.

Dat heeft de Raad van Toezicht van Porsche AG besloten. De productie van de tweede generatie Macan vangt aan in het begin van het nieuwe decennium. De Macan krijgt net als de Taycan SUV 800-valttechnologie en staat op het PPE-platform, dat Porsche in samenwerking met Audi heeft ontwikkeld. De Macan wordt gebouwd in de de fabriek in Leipzig. Naast het Macan-nieuws weet Porsche te melden dat de Taycan aan het einde van dit jaar in productie gaat. Niet veel later moet de Taycan Cross Turismo volgen.