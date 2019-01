Lamborghini geeft ons de nieuwe Huracán EVO!

Daar is 'ie dan!

Gisteren waren we al aan het speculeren over de opgefriste Huracán. Alsof ze het wisten in Italië, want Lamborghini heeft zonet de nieuwe Lamborghini Huracan onthuld! Zoals vermeld is de auto een stukje minder clean geworden. De auto heeft wat meer tierlantijntjes gekregen en wat kenmerken van de Huracán Performante. Het geheel is niet echt een verassing.

De Huracán ziet er ontegenzeggelijk moderner uit, dat absoluut. Het is vast een gevalletje ‘deze moet je in het echt zien om hem te waarderen’. Tegenwoordig zijn persfoto’s zó ver aangepast dat ze gewoon nep lijken te zijn. Bij deze afbeeldingen verwacht je niet de bekendmaking van een nieuw model, maar de release van Need For Speed: Hot Persuit III. Ofzo.

Terug naar de Huracán EVO. Jazeker, dat laatste woord dient in hoofdletters geschreven te worden. De motor is nog altijd een 5.2 liter V10 zonder enige vorm van kunstmatige beademing. Hoogstwaarschijnlijk klinkt de auto briljant. Het vermogen is met 30 pk gestegen naar 640 pk, dat vrijkomt bij 8.000 toeren. Het koppel bedraagt 600 Nm bij 6.500 toeren. Het leeggewicht is een alleszins redelijke 1.422 kilogram.

De prestaties zijn bizar te noemen voor een ‘instapmodel’: 0-100 is gedaan in 2,9 seconden. In 9 seconden kun je al 200 km/u rijden vanaf stilstaand. De topsnelheid lijkt wat tegen te vallen, want bij 325 km/u is de koek op. Natuurlijk is dat al zeer snel, maar onwillekeurig verwacht je een hogere topsnelheid met 640 hele peekaa’s. Wellicht dat de auto behoorlijk wat neerwaartse druk genereert.

In het interieur zien we ook kleine veranderingen. De belangrijkste update is die van het infotainmentsysteem. Dat is nu gelijk aan veel andere auto’s uit de Volkswagen Group: allemaal schermen. Verder zijn er nieuwe kleuren en opties mogelijk via Ad Personam.