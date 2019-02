Audi S3 rijdt 200 km/u door de bebouwde kom in NL

Wie zijn dit soort mensen eigenlijk?

Grote consternatie vandaag in Loerbeek. Daar stopte op abrupte wijze een achtervolging. Het begon echter allemaal op de A12. Aldaar was de lokale hermandad bezig met het uitvoeren van controles. Niets mis mee, zou je zeggen. Daar dacht een Audi S3-bestuurder anders over. De Politie Montferland meldt dat de bestuurder van de Audi S3 geenszins van plan was om mee te werken aan de controle. De Audi-rijder koos voor het hazenpad en trapte het gaspedaal diep in.

De S3 probeerde te ontsnappen via de A18 richting Loerbeek. Dat lukte niet helemaal. In Loerbeek kwam het voertuig tot stilstand in een voortuin, nadat men de S3 op gepaste wijze tot stoppen had gebracht. De bestuurder werd in zijn kraag gevat en getransporteerd naar het politiebureau in Doetinchem, de stad waar de Superboeren van De Graafschap de trots hoog houden.

Op het bureau bleek er het een en ander mis te zin met de bestuurder. Zo was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Daarnaast testte hij positief op een drugstest. Er wordt nog bloedonderzoek uitgevoerd om te kijken of en in hoeverre er sprake was van verdovende middelen. Het sujet kan rekenen op een flinke preek én prent van Oom Agent. Hij wordt verdacht het negeren van een stopteken en hij reed harder dan 200 km/u in de bebouwde kom.

Met dank aan Dick voor de tip!

Fotocredit: @shelldewetering via AutoJunk.nl