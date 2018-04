De internationale media over actie tussen Max en Daniel

Wat zeggen de journo's over hét moment van gisteren?

Over het incident van gisteren is al ruimschoots gesproken en gediscussieerd op tv, Autoblog en de huiskamers. Op deze maandagmorgen is het des te interessanter om eens over de grens te koekeloeren hoe de media denkt over de crash tussen de twee Red Bull coureurs. Red Bull Racing is er, naar de buitenwereld toe, simpel over. Voor beide coureurs valt er wat te zeggen, zand erover en op naar de volgende race. Denkt de internationale media er ook zo makkelijk over?

The Guardian

Het duo Verstappen en Ricciardo zorgen voor een nagelbijtende race. Het team liet de twee vrij in hun doen en laten. Een beslissing waar ze achteraf spijt van moeten hebben gehad. De crash tussen de twee had definitieve gevolgen voor deze Grand Prix. De teleurstelling droop bij beiden van het gezicht.

Gazetta

Het doorgaans kritische Gazetta neemt het dit keer op voor Verstappen. Daniel zat fout volgens de Italianen. Door zo dicht op Verstappen te zitten werd de auto van de Australiër als het ware tegen de kont van VER gezogen. Een fout die beiden de race en dus kostbare punten heeft gekost.

BBC

‘Dit gaat gevolgen hebben’. Zo kopt de BBC boven de alinea over de aanrijding tussen Ricciardo en Verstappen. De Britten spelen Zwitserland, want een duidelijke mening hebben ze dan weer niet. Zo stelt de BBC dat Verstappen op het randje verdedigde, al vonden sommigen dat de Nederlander eroverheen ging. Een crash als deze hebben we jaren niet gezien, verwijzend naar de crash tussen Vettel en Mark Webber tijdens de Turkse Grand Prix in 2010.

ESPN

De Amerikanen omschrijven de crash als een ware shocker. De kansen zonken zo hard als de Titanic. Een mooie vierde plek lag in het verschiet, maar het werd tweemaal DNF door een aanraking tussen de beide Red Bull-coureurs. De twee gingen samen te ver, aldus ESPN. Met Verstappens agressieve vorm van verdedigen was contact een gevolg.

Le Figaro

De Fransen weten het zeker. Max zat hier fout. Na zijn geschiedenis met Hamilton in Bahrein en Vettel in Shanghai, maakt de Nederlander weer brokken. Dit keer met zijn teamgenoot. Een nieuwe grote fout van Verstappen. Nog één, aldus Le Figaro.

Auto, Motor und Sport

Wie is de schuldige in het incident tussen de twee Red Bulls? De Duitsers laten het antwoord in het midden. De crash tussen de coureurs was de grande finale in de spanning die Verstappen en Ricciardo hadden opgebouwd gedurende de Grand Prix. Beiden hadden zo hun redenen. Max wilde eindelijk een mooi resultaat boeken na een ellendige start van het kampioenschap en Daniel had hard gevochten voor zijn positie en wilde een nog beter resultaat boeken. Het gat om in te halen werd te klein en een botsing volgde. De ene Red Bull klapte in de andere Red Bull.

CNN

Verstappen had een drang om een goed resultaat neer te zetten. Die drang werd uiteindelijk fataal, toen Ricciardo zijn bolide in de auto van Verstappen boorde. Beiden werden uitgeschakeld, maar uiteindelijk kwam het neer op een gevalletje no hard feelings.

Bild

De nauwe straten van Baku speelde een cruciale rol in de crash tussen Verstappen en Ricciardo. De twee teamgenoten waren aan het vechten voor de vierde plek, maar moesten uiteindelijk met lege handen naar huis. Met een snelheid boven de 300 km/u komen de twee in aanraking met elkaar. ‘Krach Bull Stopt Vettel’, aldus Bild.