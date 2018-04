Moet Red Bull de Mad Max beteugelen?

Nu het kalf verdronken is, wordt het wellicht tijd om de put te dempen.

Ondanks dat er vanmiddag van alles gebeurde in Bakoe (raceverslag), was de touché van Max Verstappen en Daniel Ricciardo zonder twijfel hét moment van de race. Of eigenlijk moeten we zeggen de laatste touché. De twee teamgenoten die startten vanaf P4 en P5 zaten elkaar vanaf het eerste moment in de haren, waarbij het eerder ook al kwam tot beroering.

Het is Max’ vijfde crash van het jaar in vier races, of de zesde als je de spin in Melbourne meetelt. Collega @willeme is as we speak al afgereisd naar Venezuela, om uit te zoeken of Max stiekem Maldonado is in vermomming. De Nederlander is het racen op zich natuurlijk niet opeens verleerd, maar zijn risico-inschatting lijkt momenteel een beetje te haperen, om het zachtjes te zeggen.

Nu de race een uurtje oud is, heeft iedereen een paar minuten de tijd gehad om te denken over de schuldvraag. Anthony Davidson betitelt het akkefietje bij Sky Sports F1 als een race-incident. Op het moment dat Max Verstappen zijn auto de tweede keer voor die van Ricciardo plaatst, verliest de laatste alle downforce en heeft hij geen kans meer om af te remmen. De meeste andere talking heads lijken Max iets meer dan de helft van de verantwoordelijkheid toe te schrijven. Knalharde uitspraak: dat ben ik wel met ze eens.

Max heeft een historie met kriskras over de baan zigzaggen. Dat zorgde voor bewondering, maar soms ook voor opschudding. Eerder haalde hij zich al de woede van Kimi Raikkonen op zijn hals met zijn brute moves, zoals die in Spa, maar meer nog die in Hongarije.

Tegenover de camera’s van Ziggy verdedigt MV33 zich door te zeggen dat er in dit geval geen sprake was van bewegen in de remzone. Hij was immers nog niet in de remzone. Technisch correct, maar een beetje hetzelfde als onder een boete uit proberen te komen door je te beroepen op een vormfout. De regels op dit vlak zijn overigens op meerdere manieren te interpreteren. Tot 2017 golden de volgende richtlijnen:

27.6 More than one change of direction to defend a position is not permitted. Any driver moving back towards the racing line, having earlier defended his position off-line, should leave at least one car width between his own car and the edge of the track on the approach to the corner. 27.7 Any driver defending his position on a straight, and before any braking area, may use the full width of the track during his first move, provided no significant portion of the car attempting to pass is alongside his. Whilst defending in this way the driver may not leave the track without justifiable reason. For the avoidance of doubt, if any part of the front wing of the car attempting to pass is alongside the rear wheel of the car in front this will be deemed to be a ‘significant portion’.

Mede doordat men de coureurs meer vrijheid wilde geven om mooie gevechten te leveren in de stijl van Max, werden deze harde richtlijnen vorig jaar echter vervangen voor een algemenere versie. de nieuwe regel is een soort Artikel 5 zoals we dat in Nederland kennen voor rijgedrag op de openbare weg, alleen dan voor F1 coureurs:

27.4 At no time may a car be driven unnecessarily slowly, erratically or in a manner which could be deemed potentially dangerous to other drivers or any other person.

Na de race blijft iedereen bij Red Bull voorlopig diplomatiek tegenover de pers. De mannen hebben duidelijk even bij elkaar gezeten en afgesproken wat ze zouden gaan zeggen voordat ze de media te woord staan. Ze hebben wat dat betreft wellicht geleerd van de touché tussen Webber en Vettel in 2010. Destijds legde Marko de schuld zonder blikken of blozen neer bij de Ozzie. Check de met een wortel gefilmde beelden hieronder:

Dit keer legt niemand de schuld neer bij de een of bij de ander, iedereen zegt dat ‘dit niet mag gebeuren’. Op de vraag of er vanuit de leiding maatregelen getroffen worden om incidenten als deze in de toekomst te voorkomen, antwoordt teambaas Christian Horner voorzichting ontkenned:

Our intention is to let them race but they got to show the team and each other respect. Both are highly paid individuals and should have the teams best interest at heart and not their own. They’re both in the doghouse and they’ll be in the factory apologizing to everyone before the race in Barcelona.

Marko heeft ongeveer hetzelfde te zeggen:

It’s a racing incident, it’s not right to put the blame on one or the other. But we let them race and this is what they do with it. It can’t happen. But team orders are not in our philosophy, they just have to make sure this doesn’t happen again.

Kortom, als we Red Bull mogen geloven komen er geen teamorders en gaat alles min of meer zo door als het ging. In principe zijn we uitermate blij om dat te horen als fans, maar is het ook een goed idee voor het team, of zou jij Max in een dwangbuis stoppen?