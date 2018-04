Brandende BMW in garage verwoest huis

Dat is dan weer het nadeel van een garage.

Een zeer prettige bijkomstigheid van een luxe huis is de aanwezigheid van een garage. Je trouwe vierwieler (of tweewieler) kan droog en beschermd in zijn eigen hokje staan. Een nadeel is dat als de auto in de fik vliegt, je huis er vaak ook aan moet geloven. Dat was het geval bij een brand in een woning te Wesley Chapel, North Carolina.

Opmerkelijk is dat de motor van de BMW niet draaide. De eigenaar ontdekte het inferno toen de garage werd geopend. Hij (m/v) was van plan om met de auto boodschappen te gaan doen. De auto stond in lichterlaaie en tegen de tijd dat de brandweer arriveerde stond een deel van de woning ook in de fik.

Het heftige brand bleek lastig te blussen. De brandweer heeft naar eigen zeggen 302.000 liter water nodig gehad om het vuur uit te krijgen. Na afloop heeft de brandweer een onderzoek ingesteld. Er zal onder meer worden gekeken naar de rol van de BMW in het incident. (via WSOCtv)