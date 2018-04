Zoveel Corvettes ZR1 kan de CEO van haar salaris kopen

Spoiler alert: het zijn er een stuk of vijf minder dan vorig jaar. Of twee minder, als je de CO2-tax meerekent.

Ben ik het alleen, of zijn topsalarissen in de afgelopen jaren geëxplodeerd? Om de crisas te bevechten hebben de autoriteiten in Europa en Amerika jarenlang de geldpers aangezet. Dit ‘gratis geld’ verzamelt zich nu in de top van onze samenleving, zo lijkt het. Sporters, acteurs, CEO’s, je hoeft niet eens meer de allerbeste te zijn om jaarlijks zes of zeven cijfers te toucheren.

In Nederland doen we hier in sommige gevallen nogal moeilijk over, maar in andere landen geeft men de grootverdieners doorgaans een klopje op de schouder. Onder deze landen behoort zeker ook ‘Murica, waar groot dromen in het DNA van het land verwerkt zit. Onlangs vertelden we je al dat de kersverse CEO van Ford 16,73 miljoen mee naar huis nam vorig jaar.

Er is echter altijd baas boven baas, of in dit geval bazin boven baas. Mary Barra, de topvrouw van General Motors, griste namelijk net iets minder dan 22 miljoen Dollar uit de War Chest van The General mee als compensatie voor haar diensten. Slechts 2,1 miljoen daarvan bestaat uit kaal salaris, de rest uit -dit bericht kan als schokkend ervaren worden voor linkse rakkers- korte en lange termijn bonussen.

Gezien de Amerikaanse MSRP voor de Corvette ZR1 (119.995 Dollar), kan Mary er dus ongeveer 183 kopen. Tenminste, als belasting geen rol zou spelen. Enfin, ondanks dat dit een respectabel aantal ZR1’s is, heeft Mary 624.011 Dollar moeten inleveren ten opzichte van haar salaris van vorig jaar. Toen ging ze namelijk met 22,6 miljoen aan de haal. Het jaar daarvoor was dit zelfs 28,6 miljoen. Technisch gezien geldt opwaartse de trend die hierboven geschetst wordt dus niet helemaal voor Barra, in ieder geval niet op de korte termijn. Op de iets langere termijn…Lees en oordeel zelf!