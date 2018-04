Uitslag Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2018

Wie wordt er vandaag weggeblazen door een windvlaag?

Het Formule 1 circus is terug in Europa! Soort van. Iedereen beschouwt de Grand Prix van Spanje nog steeds als de echte start van het ‘Europese seizoen’, maar aan de Kaspische zee wordt sinds 2016 ook geracet met F1 auto’s. Bernie Ecclestone had de organisatoren aanvankelijk in de maag gesplitst met een race in hetzelfde weekend als de 24 uur van Le Mans, maar daar is nu een mouw aan gepast. Zodoende staat de race dit jaar wat eerder op de kalender.

De glibberige straten van het olierijke gebied schotelde ons vorig jaar de beste race van het jaar voor (verslag). In verschillende cockpits kookte de frustratie over, met als toppunt de aanvaring tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton achter de Safetycar. Laten zij nu net de twee mannen zijn die gisteren beslag legden op de plaatsen één en twee in de kwalificatie…

Start

Ondanks dat het rechte stuk ontiegelijk lang is, hebben ze start-finish vrij dicht bij de eerste bocht geplaatst in Bakoe. De run naar bocht één is daarmee veel te kort om direct een goed slipstreampje te pakken na de start en een paar man te verschalken. Vettel komt het beste weg van iedereen en behoudt simpel de leiding. De eerste bocht verloopt zonder al teveel drama, maar bocht twee vormt het knelpunt. Een aantal coureurs probeert hier drie à vierdik doorheen te sluipen, maar dat is teveel gevraagd. Carbon delen vliegen alle kanten op. Sirotkin moet uitwijken voor Hulkenberg en toucheert Alonso. Vervolgens zien we Kimi ook nog Ocon elimineren in bocht drie. Bernd Mayländer mag direct een paar rondjes doen in zijn AMG GT R. We zijn begonnen!

Terwijl een paar dappere marshals nog wat brokstukken verwijderen, bericht de FIA in ronde vijf dat de safetycar weer naar binnen komt. Kan Vettel tijdens de dragrace naar bocht één opnieuw de leiding behouden met twee Mercs in zijn staart? Jazeker! De Duitser doet het handig door pas op het laatste moment op zijn gas te gaan. Hamilton en Bottas kansen om te slipstreamen wordt daarmee geminimaliseerd. Achter het leidende trio barst er wel een gevecht los tussen Verstappen en Ricciardo. Met een klein tikkie verschalkt MV33 de honingdas, die hierdoor ook een plaats verliest aan Sainz. De Spanjaard heeft wel trek in nog een Red Bull en start een fittie met zijn voormalig teamgenoot. Op het rechte stuk komt Carlos even langszij, maar Verstappen countert direct. Het doet denken aan zijn gevecht met Ocon op Spa jaren geleden in de F3.

Mid Race:

Al snel blijkt echter dat Red Bull Racing weinig in te brengen heeft tegen de gele wespen, die op de zachtere bandencompound rijden. Sainz pakt Max en Hulkenberg pakt Ricciardo én Max. Het ziet er goed uit voor de gelen, maar dan raakt Hulkenberg de muur. Balen voor de Duitser en voor iedereen die hem in zijn eigen team heeft in ons F1 managerspel *kuch*.

Het hele jaar horen we al dat Red Bull qua race pace mee kan met Ferrari en Mercedes, maar dat is vandaag niet het geval. Carlos Sainz verdwijnt met rasse schreden uit beeld bij Max Verstappen, terwijl achter de rode stieren nota bene Charles Leclerc in de Alfa Romeo Sauber aansluit. VER lijkt ook wat minder snelheid te hebben dan Ricciardo. De Australiër valt aan, maar Max slaat die aanval op zijn dit jaar gebruikelijke hotsknotsbegonia-stijl af.

De gevechten achter de eerste drie lieten ons de strijd vooraan het veld even vergeten, maar nu alles zich ietwat lijkt te settelen zijn we genoodzaakt er toch even naar te kijken. Genoodzaakt, want erg spannend is het niet. Vettel heeft een behoorlijk gat geslagen naar Hamilton, die op zijn beurt een buffer heeft van een paar seconden op teamgenoot Bottas. Hamilton doet er alles aan om voor de pitstop in de buurt te komen van Vettel, maar vergaloppeert zich in ronde 22. Flatspots op de banden betekenen dat hij nu naar binnen móet komen. Pijnlijk: als de Brit de pits weer verlaat komt hij vóór Verstappen weer de baan op, terwijl de Nederlander nog niet gestopt is.

De Red Bulls zijn traag, maar zorgen wel voor het meeste amusement. Ricciardo had even een gat laten vallen, maar rijdt in ronde 27 de snelste ronde van de race op zijn stokoude supersofts. Eigenlijk raar, want de snelheid zit er dus ergens wel in, maar komt er niet constant genoeg uit. Daniel blaast Max voorbij op het rechte stuk, maar Verstappen weigert zich gewonnen te geven. De twee geven elkaar nét voldoende millimeters ruimte en uiteindelijk blijft Max voorlopig de voorste van de twee. We kunnen de oprukkende Kimi echter bijna door zijn helm heen zien (glim)lachen om al de tijd die Red Bull met dit duel verliest.

In ronde 31 komt Sebbie naar binnen vanaf P1. De Duitser komt vóór Lewis terug de baan op, maar Bottas schiet door naar de leiding van de race. Eens kijken hoe lang Mercedes de Fin door kan laten rijden op zijn supersofts. Meerdere coureurs klagen namelijk over een gebrek aan temperatuur in hun voorbanden. De softs blijven vrij koud en zijn daardoor niet snel. Mocht Bottas een flink eind door kunnen rijden zou hij de race wellicht kunnen uitrijden op een setje ultrasofts. Het lijkt de enige manier te zijn waarop de race om de overwinning hier nog spannend wordt.

Ricciardo heeft in ronde 35 genoeg gehad van Max Verstappen en passeert zijn teamgenoot op het rechte stuk. Dit keer heeft Max geen antwoord. Enkele rondes later geeft VER op de radio te kennen dat hij binnen wil komen voor nieuwe banden. Hij ziet een undercut om Ricciardo weer te grazen te nemen natuurlijk wel zitten. Het team laat dat echter niet gebeuren. Ricciardo mag als eerste zijn stop maken, een ronde later komt Max binnen. Maar als Max weer de baan op rijdt, worden we verrast. Hij zit op een of andere manier weer voor Daniel! De Ozzie krijgt op de radio dit te horen:

Okay mate, you’ve got to do him again, let’s get him!

EN DAAR GAAN ZE! KABLABBEEBEBERRRRRRR….Ricciardo probeert Verstappen voor wat voelt als de tiende keer in te halen op het rechte stuk. De Nederlander verdedigt de binnenkant. Ricciardo wijkt uit naar de buitenkant en Max dekt hem een beetje af. Dan probeert Daniel toch weer de binnenkant te pakken, een klassieke ‘dummy’ dus. Nu gaat het fout. Max beweegt terug naar de binnenkant en Ricciardo kan hem niet meer ontwijken. Teamgenoten die elkaar raken: het is de cardinale zonde in de F1.

De schuldvraag zal ongetwijfeld weer tot de nodige heftige discussies leiden in de komende dagen. Max wijkt in mijn ogen twee keer van zijn lijn af, een vergrijp dat hem ook in het verleden al eens aangerekend is. Tegelijkertijd moet Ricciardo wellicht dit risico niet nemen, al is het wel begrijpelijk na alle eerdere gebeurtenissen in de race en het feit dat Red Bull haar coureurs zo hard met elkaar laat vechten. Ricciardo was vandaag sneller en zal zich uiteraard flink hebben zitten verbijten in zijn RB14.

Finish:

Het incident zorgt voor een nieuwe Safetycar. Bottas profiteert maximaal. Hij kan een vrijwel gratis stop maken en behoudt zodoende de leiding in de race. Ook Vettel komt binnen om zijn softs in te ruilen voor ultrasofts. Iedereen heeft koude banden, wat nog eens onderstreept wordt door Grosjean, die zijn Haas achter de Safetycar in de muur parkeert. Niet de eerste keer trouwens, hij deed dit ook al in Brazilië vorig jaar.

Dan wordt het weer tijd voor de grote dragrace. Bottas heeft een goede herstart en pakt een gaatje, maar hij gaat zo vroeg op zijn gas dat Vettel toch in de buurt komt aan het einde van het rechte stuk. De Duitser doet een Nyck de Vriesje in de eerste bocht, verremt zichzelf en weet met veel kunst-en-vliegwerk nog net de bocht te halen. Hamilton schuift door en Mercedes lijkt op een 1-2 af te stevenen. Maar Bakoe is nog niet klaar met ons spektakel op te leveren. De volgende ronde begeeft de band van de wedstrijdleider het aan het eind van het rechte stuk.

Hamilton krijgt zodoende de wedstrijd in zijn schoot geworpen. Raikkonen komt na zijn rommelige eerste ronde als tweede over de meet, voor Perez die weer eens een podium pakt voor Force India. Sainz, Leclerc, Alonso, Stroll, Vandoorne en Hartley maken de top-10 compleet. Een prachtig resultaat dus ook voor Leclerc. Williams zal blij zijn met een paar puntjes voor Stroll en Hartley pakt zijn eerste punt in de F1. De verliezers van de dag vinden we met name in kamp Red Bull en ook Vettel zal nog weleens terug denken aan deze race als hij aan het eind van het jaar een paar puntjes tekort komt voor de titel.

UPDATE: Max zegt dat een crash als die van vandaag nooit mag gebeuren.



De volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Raikkonen

3. Perez

4. Vettel

5. Sainz

6. Leclerc

7. Alonso

8. Stroll

9. Vandoorne

10. Hartley

11. Ericsson

12. Gasly

13. Magnussen

DNF

Bottas

Grosjean

Verstappen

Ricciardo

Hulkenberg

Ocon

Sirotkin