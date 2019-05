Deze speciale sportstoelen wil jij in jouw Golf

Of Alfa Romeo. Of BMW. Het kan allemaal.

Vaak is het een onderschoven kindje bij het ontwikkelen van de auto: de stoel. Uiteraard dient de stoel de inzittende op zijn plaats te houden. Het liefst een beetje comfortabel en ook nog veilig, als het even kan.

Natuurlijk worden de stoelen zelden gebouwd bij de fabrikant zelf. Het gebeurt meestal bij een externe leverancier. In sommige gevallen is dat van de firma Recaro. Naast sportstoelen voor auto’s fabriceren ze ook stoelen voor mensen die net dat beetje meer wensen.

Hun laatste wapenfeit is namelijk de Sportser CS Nürbrugring Edition. De Sportster CS is al een sportieve stoel die zich als ‘knus‘ laat omschrijven. Je zit lekker vast. Volgens Recaro is de stoel zeer comfortabel voor het gebruik op de openbare weg én uitstekend geschikt voor het betere trackday-werk. Laten we eerlijk zijn: esthetica kan zeer belangrijk zijn voor velen en deze Recaro’s zijn een lust voor het oog. Ze zijn zwart met rode details en uiteraard voorzien van de nodige logo’s. Naast het ‘RECARO’-opschrift hebben ze ook het logo van de Nürburgring erin geborduurd.

Ondanks het sportieve karakter zal het je aan niets ontbreken met deze sportstoelen. Zo is de stoel voorzien van lederen bekleding (jazeker!) met contrasterende stiksels, elektrische stoelbediening en indien noodzakelijk zelfs een zij-airbag. Eventueel is ook een bijrijdersstoel verkrijgbaar, mocht je niet een auto met centrale zitpositie hebben. Er worden er slechts 999 setjes van gebouwd. Prijzen zijn nog niet bekend.