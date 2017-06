De knotsgekke Wraith van Jon Olsson is hier [810 pk]

Eindelijk is het nieuwe speeltje van Olsson af en het is een belachelijk apparaat geworden.

In één klap maakt de Zweedse ondernemer/blogger/vlogger/pro-skiër het statige imago van Rolls-Royce kapot door een Wraith te kopen en deze, geheel naar Olsson-traditie, om te bouwen tot een project van formaat.

Geen tuners uit Zweden, maar het Nederlandse Absolute Motors uit Ridderkerk kreeg de order binnen, zij moesten de Wraith omtoveren tot iets unieks. De V12 in het vooronder werd grondig aangepakt en is nu goed voor 810 pk. Daarnaast werd de Roller voorzien van de bekende camo wrap. De Wraith is klaar voor toekomstige avonturen in de sneeuw, getuige de extra aangebrachte lampen. Er werd ook niet bezuinigd op de wielen. Onder de Wraith liggen nu 24-inch Forgiato’s. Op het dak dit keer geen dakkoffer, maar een carbon surfplank. De Wraith maakt tevens het nodige geluid dankzij een uitlaatsysteem van Quicksilver.

Deze Rolls-Royce Wraith is de opvolger van de twinturbo Lamborghini Huracán die Olsson eerder verpatste, daarvoor had de Zweed een door DMC aangepakte Murciélago in het bezit. Die laatste crashte onlangs in Rotterdam.