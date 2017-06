Officieel: dit is de Seat Arona

De verhoogde stadsrakker van Seat is officieel.

De Arona zal zich begeven in het segment van de compacte crossovers. De Spaanse vierwieler moet de strijd aangaan met auto’s als de Renault Captur en Nissan Juke. De auto is met een lengte van 4,14 meter 79 mm langer dan de nieuwe Ibiza. Daarnaast staat de Arona 15 mm hoger en heb je 37 mm meer hoofdruimte in vergelijking met de hatchback. De bagageruimte bedraagt 400 liter.

Met de introductie zal de Arona leverbaar zijn met drie benzinemotoren: een 1.0 driecilinder die leverbaar zal zijn met 95 (vijf versnellingen, handgeschakeld) of 115 pk (zes versnellingen, handgeschakeld of zeventraps DSG) en een 1.5 viercilinder met 150 pk (zes versnellingen, handgeschakeld). Op het gebied van diesels zijn er voorlopig twee varianten: een 1.6 met 95 (vijf versnellingen, handgeschakeld) of met 115 pk (zes versnellingen, handgeschakeld of zeventraps DSG).

Net als bij de concurrentie in dit segment is ook de Arona op veel punten te personaliseren. Er kunnen tot wel 68 combinaties worden gemaakt. Het interieur is vrijwel hetzelfde als de Seat Ibiza.

De nieuwe Arona beleeft zijn publieksdebuut tijdens de IAA in Frankfurt. Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekendgemaakt.