Van deze DB11 by Q is er maar eentje

En wat een ge-wel-dige kleur

Ik moet nog steeds wennen aan het uiterlijk van de nieuwe DB11 (rijtest). Deze speciale editie maakt het proces der gewenning een stukje makkelijker, want wat een heerlijke Aston Martin is dit. De Britse autofabrikant liet Q losgaan op de DB11 ter ere van een partnerschap met Henley Royal Regatta. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het gelijknamige sportevenement, waarbij roeiwedstrijden worden georganiseerd op de Thames.

De kleur die je ziet op deze DB11 luistert naar de naam Diavolo Red, gecombineerd met een Satin Scintilla Silver dak. Onder andere de diffuser, de voorspoiler, side skirts en uitlaatsierstukken zijn van carbon. Die donkere elementen steken weer lekker af bij de 20-inch Gloss Black wielen.

De behandeling van Q bleef niet beperkt tot het exterieur. Voor het interieur werd gekozen voor Metallic Black lederen materialen in combinatie met Chancellor Red details. De bijzondere DB11 zal te zien zijn tijdens de Henley Royal Regatta van dit jaar. Geïnteresseerden in deze Aston Martin hebben pech. Het blijft bij dit ene exemplaar, tenzij je een gloednieuwe DB11 precies hetzelfde laat samenstellen door Q.