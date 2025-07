De leukste 911-variant keert terug!

Het is honderd procent zeker dat Porsche kiest om deze 911 terug te brengen.

Wegen succes verlengd! We hebben het niet over de musical Willem van Oranje, maar de terugkeer van de 911 Speedster. Na de 991.2 Speedster herhaalt Porsche het trucje met de 992.2. Dat kunnen we nu concluderen aangezien er spyshots zijn opgedoken van een gecamoufleerd exemplaar. En ja, probeer jij maar eens de vorm van een Speedster te camoufleren. Deze carrosserie geheim houden is een lastige opgave.

992.2 Speedster

Het lijkt erop dat Porsche heeft gewacht met de facelift om nog extra modellen eruit te poepen van de 911. Zo zal naar verwachting een GT2 RS zijn opwachting maken met de 992.2 en krijgt de Speedster dezelfde behandeling. Bovendien zijn er nog geruchten over een GT3 Cabrio. Unieke kenmerken van de Speedster zijn een soft-top die met de hand los- en vastgemaakt moet worden en een double bubbel motorkap.

De 992.2 Speedster werd gesnapt tijdens testwerkzaamheden in Zuid-Europa. Onder andere Carscoops heeft de beelden. Zoals verwacht zijn er veel kenmerken van de GT3 meegenomen. De neus en de voorbumper kennen we van de GT3. De aandrijflijn zal vermoedelijk genen krijgen van de S/T.

Dat betekent de atmosferische 4.0 liter boxer zescilinder motor met 525 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Dat laatste is een Speedster-dingetje, de 991 Speedster had dat ook. Misschien dat Porsche verrast en ook een PDK gaat aanbieden, maar dat is voor nu nog niet bekend.

Gelimiteerde oplage

Een ander kenmerk van de Speedster is dat deze in een gelimiteerde oplage wordt gemaakt. De vorige generatie, die in 2019 werd gelanceerd, kwam in een oplage van 1.948 stuks.

Zo zag de 991 Speedster eruit:

Dat was toen een verwijzing naar de Porsche 356 ‘Nr. 1’ Roadster. In juni 1948 kreeg dat model typegoedkeuring van de Oostenrijkse deelstaat Karinthië om op de openbare weg te mogen rijden.

Het zou wat afgezaagd zijn als Porsche weer 1.948 stuks gaat maken van de nieuwe 992.2 Speedster. Het merk kennende kunnen ze vast wel wat nieuws verzinnen wat historisch verantwoord is én genoeg exclusiviteit weet te bieden aan de klanten. Dus kom maar door!