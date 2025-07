Met de auto op vakantie? Deze Duitse grenscontroles zetten je in de file!

De files kunnen vroeg beginnen door Duitse grenscontroles.

Heerlijk die vakantietijd. Als je op reis gaat naar het noorden van Europa, of richting Oostenrijk, Zwitserland of Italië bestaat de kans dat je door Duitsland gaat fahren. Lekker over de autobahn blazen, mits het niet te druk is. Maar je kunt hoeft Nederland nog niet uit te zijn, of je krijgt al te maken met de eerste file. Dat heeft alles te maken met Duitse grenscontroles.

De grenscontroles aan de Duits-Nederlandse grens zijn namelijk verlengd tot en met 15 september 2025. De ANWB heeft in kaart gebracht op welke stukken snelweg je een grenscontrole kunt verwachten. Hier ontstaan ook files, zeker in deze vakantieperiode met veel verkeer dat de grens overgaat.

De controles zijn niet elke dag of op vaste tijden, maar ze zijn er wel vaak genoeg om je vakantiegevoel even in de wacht te zetten. Vooral op de volgende snelwegen moet je scherp zijn:

A1 (Oldenzaal – Osnabrück)

A12 (Arnhem – Oberhausen)

A76 (Heerlen – Aken)

A67 (Eindhoven – Venlo)

A37 (Hoogeveen – Meppen)

De intensiteit van de controles verschilt per dag. Zo kan het zijn dat je geluk hebt en in één keer door kan rijden. Maar is er wel een actieve controle dan heb je pech en moet je wachten.

ID is niet genoeg

Je gaat niet vliegen, dus je laat je paspoort of identiteitskaart thuis in de la liggen? Niet doen! Een rijbewijs is in Duitsland géén erkend identiteitsbewijs. Met alleen het roze pasje kom je er niet, neem altijd een paspoort of identiteitskaart mee op reis. Toch lullig als je bij de grens weer om moet keren.

Omrijden? Doe het niet

Via een B-weg kun je door een grensdorpje een grenscontrole omzeilen, toch? Nou toch niet. Er is misschien geen controle, maar de kans is klein dat het sneller gaat. De dorpen zijn niet berekend op sluipverkeer en de kans bestaat nog altijd dat er wel een controle is. De Duitse politie is ook niet achterlijk en op de hoogte van de sluiproutes.

Plan je route dus zorgvuldig. Het is goed om te weten dat apps als Google Maps of Waze real-time vertragingen bij grensovergangen tonen. Daar kun je op anticiperen door je medepassagiers even mee te laten kijken op de smartphone. Staat er een gigantische file door een grenscontrole? Kijk of je een andere snelwegroute kunt nemen en anders gewoon achteraan aansluiten. Relax, het is toch vakantie..

Foto: daanpluimers via Autoblog Spots