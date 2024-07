Porsche geeft toe: de 911 is te groot geworden

Maar op dit moment kan Porsche weinig doen aan het groeien van de 911, vinden ze zelf.

Zet een moderne 911 naast een oud exemplaar en het verschil is gigantisch. Kruip achterin een 992 en je zit als volwassene nog steeds krap. Het is ook niet dat je opeens grote koffers kunt meenemen in je 911. Waar zit die groei dan in, hoor ik je misschien afvragen.

Wat je niet meteen ziet (behalve de grootte) is de technologische ontwikkelingen die de moderne auto ondergaat. Vergeet niet dat een Carrera S inmiddels net zo snel is van 0-100 km/u als een Ferrari van 15 jaar geleden. Auto’s zijn daarnaast een klap veiliger geworden. Tevens zijn er allerlei strenge eisen, onder andere vanuit de EU. Denk aan verplichte veiligheidssystemen. Stuk voor stuk elementen die ruimte in nemen.

Porsche 911 is groot

Nog even over die performance: in minder dan vier seconden naar de honderd en een topsnelheid van 300 km/u moet ook goed tot stilstand komen. Een verklaring voor de bredere banden, de grotere remmen. En voor je het weet kom je uit op de Porsche 992, die inderdaad gigantisch lijkt naast een oudere 911.

In een interview met Drive zegt designbaas Michael Mauer dat Porsche echt wel beseft hoe groot de 911 is geworden. En het liefste zouden ze ook weer een kleinere auto bouwen, maar gaat dit in het ICE-tijdperk niet meer gebeuren. Mauer mikt op de toekomst, als batterijen kleiner kunnen zijn met een betere efficiëntie zodat er geen concessies gedaan hoeven worden. Dan kunnen we weer naar een kleinere 911, het is dan wel een volledig elektrische auto.

Wie echt naar een kleine 911 verlangt in een modern jasje is aangewezen op een restomod. Want boy, het aantal restomods is inmiddels niet meer op een hand te tellen. Vaak op basis van een oudere 911. Helaas kost dat wel de wereld, dat is dan weer de andere kant.