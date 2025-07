Er borrelt iets bij Porsche. En jij raadt nooit wat dat is…

Jazeker dat er iets borrelt bij Porsche. En het zijn niet de engineers. Of toch wel?

Porsche is een merk waarbij ondergetekende zijn vingers aflikt. Natuurlijk doe ik dat meer bij oude Porsches, maar dat mag geen verrassing heten. Ik hou van welk mer om het even meer van de oude beestjes dan van die nieuwe. Iets met karakter en puurder autorijden. Of in andere woorden; ouwe lul.

Maar heel soms wordt er iets nieuw gebouwd waar zelfs de meest praktiserende ouwe zak -lees: de gehele redactie van Autoblog, incluis onze jongste bedoende @loek- het warm van krijgt en Porsche lijkt dat voor elkaar te krijgen. Er borrelt iets bij het merk en wij vinden dat fijn.

Er borrelt iets bij Porsche

Naar verluidt is Porsche namelijk met een project bezig dat mij als muziek in de oren klinkt. Letterlijk, want het zou gaan om een 992.2 GT3 Cabriolet. Jawel, waarmee je de muziek van 9000 toeren ongefilterd in je oren krijgt omdat er geen dak is dat de hemelse klanken dempt. Even voor de duidelijkheid, dat gaat dus NIET om de GT3 RS cabrio die op de foto staat. Die was puur ter illustratie.

Ik ben cabrio-liefhebber, dus voor mij zou het een no-brainer zijn. Overal het dak vanaf. Zelfs al is dat in de basis helemaal geen goed idee. Wat een GT3 staat bekend om zijn ‘lage’ gewicht, voor zover een nieuwe auto een laag gewicht kan hebben en om zijn stijfheid. En die twee zaken gaan eraan bij een cabriolet.

Maar dat weerhoudt Porsche volgens goed ingevoerde bronnen niet om een GT3 cabriolet te bouqen. Dat zou als uitsmijter kunnen zijn als de 992-serie op haar eind loopt.

En in dat geval denken wij hier meteen ‘een gt3 cabrio aan het eind van de cyclus is gewoon een Speedster‘. Zoals het ook bij de 991 is gegaan als uitzwaaier. Maar vinden wij dat erg en zouden we tegen Porsche willen zeggen dat het merk moet stoppen?

Nee joh. Bouwen dat ding en er eentje aan ons als duurtester geven. Dan hebben we het ergens over…