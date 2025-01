Nieuwe Vantage Roadster heeft het snelste cabriodak ter wereld

De nieuwe Vantage Roadster is klaar voor de zomer van 2025!

Het gaat financieel misschien niet altijd even lekker bij Aston Martin, ze blijven gelukkig wel gewoon hun eigen ding doen. Dat is het bouwen van bloedmooie auto’s met een V8 of V12. Vandaag presenteren ze de nieuwste telg: de nieuwe Aston Martin Vantage Roadster.

De dichte versie werd al een klein jaar geleden gepresenteerd. Helemaal nieuw is de Vantage niet, het is vooral een grondige facelift van de vorige. Het front is dan ook compleet nieuw, waar de zij- en achterkant nagenoeg hetzelfde zijn. Wel is de nieuwe Vantage nog een stukje breder geworden. Belangrijker: de Vantage heeft een compleet nieuw interieur gekregen.

Nu is hier de auto waarvan je wist dat ‘ie zou komen: de nieuwe Aston Martin Vantage Roadster. Met deze cabrio hoef je weinig compromissen te maken, want de Roadster is maar 60 kg zwaarder dan de coupé.

Voor het openen van het dak wordt je geduld ook niet enorm op de proef gesteld: dit neemt slechts 6,8 seconden in beslag. Dit is volgens Aston Martin het snelste cabriodak ter wereld. Dat was de vorige generatie ook al, maar dit is dus niet overtroffen. Binnen de bebouwde kom kun je het dak op ieder gewenst moment open gooien, want dat kan bij snelheden tot 50 km/u.

Het dak is niet sneller geworden, maar de auto zelf is dat wel. Het vermogen van de biturbo Mercedes V8 stijgt van 510 pk naar 665 pk. Het koppel bedraagt nu 800 Nm, wat zelfs meer is dan de V12 Vantage. Daarmee zit de Roadster in 3,5 seconden op 60 mph (96,6 km/u) en de top ligt op 325 km/u.

De leveringen van de Vantage Roadster zullen beginnen in het tweede kwartaal, dus de auto is nog mooi op tijd voor de zomer. Een prijskaartje hebben we nog niet, maar ter indicatie: de coupé kost al minstens €280.000.