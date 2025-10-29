Bestverkochte auto ooit is er nu (eindelijk?) ook als EV

Gaat dit de verkoopcijfers hoog houden?

Toyota heeft de Japan Mobility Show 2025 aangegrepen om Century als los luxemerk te lanceren en er gelijk een geweldige coupé bij te tonen. Ook het moederbedrijf heeft wat te melden. Zoals altijd staat de ”multi-pathway” qua aandrijftechnologieën centraal. Zo ook bij een conceptauto voor een volgende verkooptopper; de Corolla Concept.

Het was lang wachten tot het bestverkochte model van de wereld aller tijden zijn eerste volledig elektrische versie kreeg, maar nu is het dan eindelijk zover. Nou ja, in conceptvorm dan. En niet eens alleen als EV. Lees even met ons mee.

Voor ieder wat wils

Op de autosalon in Tokio laat Toyota de Corolla Concept voor het eerst zien. Het model laat niet alleen een compleet nieuwe ontwerptaal voor de sedan zien. Zometeen meer over het ontwerp, maar laten we het eerst over de techniek hebben. De Corolla Concept staat op een nieuw platform van het concern. Met deze basis is de Corolla te bouwen als EV, hybride of benzineauto. Hij zou zelfs enkel op alternatieve brandstoffen kunnen lopen, zegt Toyota-baas Koji Sato.

Kortom, de Corolla Concept is de belichaming van Toyota en zijn ‘spreiden, spreiden, spreiden’-strategie. Dan het ontwerp. Er zijn duidelijke hints zichtbaar naar de bZ4x/C-HR-styling. Kijk daarvoor naar de strakke achterverlichting. Overigens doet de toekomstige Corolla me ook bijzonder veel denken aan de mislukte HiPhi Z.

Het interieur schreeuwt in mijn ogen dan weer Kia/Hyundai. Vooral het stuur draagt daaraan bij. Verder voert rust er de boventoon. Er zweeft een middenconsoleetje met genoeg ruimte tot aan de middenarmsteun en er is een bijrijdersscherm dat eveneens lijkt te zweven. Allemaal erg conceptmatig zoals je verwacht. Niet geheel onbelangrijke informatie zoals de prijzen, de productieprognose en specificaties ontbreken nog.

Met deze verandering aan de Corolla zou het model zomaar ook interessant kunnen worden voor Europa. Vorig jaar verkocht Toyota 2.161 gewone Corolla’s en 3.222 Corolla Cross’en. De verkoopcijfers tonen aan dat de Yaris (5.817 nieuwe registraties) en zijn Cross-versie (6.326 nieuwe registraties) hier populairder zijn. Blijft dat zo wanneer de Corolla Concept in productie gaat met de allround basis?